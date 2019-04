Ilustrační FOTO - Pixabay

Americkým předvolebním tématem socialismus

Do prezidentských voleb v USA zbývá víc než 1,5 roku, předvolební boj však už začal. Ozývají se nejen zájemci o kandidaturu za demokratickou stranu, ale i sám prezident Donald Trump pronáší projevy zjevně zaměřené k volbám.

Varuje v nich před socialismem. Tématu se věnoval i v tradiční zprávě o stavu Unie, kde socialismus označil za »neslučitelný s americkými hodnotami«. Téma využívá i v komentářích k vývoji ve Venezuele, kde prý »socialismus ukázal svou nelidskost«. Prezident má ke své »antisocialistické« kampani pádný vnitropolitický důvod.

Nálady mladých

Myšlenky socialismu se stávají populárními mezi americkou mládeží a lidmi mladšího středního věku. Podle sociologického výzkumu společnosti Harris Poll 49,6 % mileniálů/generace Y (maturujících v roce 2000 a později) a příslušníků pokolení Z (lidí narozených po roce 1995) věří, že budou žít v socialistické společnosti. V celé americké populaci je takových lidí 37,2 %.

Podle dotazovaných respondentů musí být pro vznik socialistické společnosti dosaženo následujících cílů: státní financování vysokého školství (67,1 %), vytvoření všeobecného systému zdravotního pojištění (73,2 %) a odstranění migračních překážek, které zabraňují příjezdu migrantů (43,1 %).

Pro pokolení Z je nejpalčivějším předvolebním tématem migrace, pro mileniály pak zdravotní pojištění.

V příštím roce, kdy se uskuteční prezidentské volby, budou tito mladí lidé tvořit 37 % všech voličů. Takže pokud chce Trump podruhé zasednout v Bílém domě, musí značnou část této skupiny získat na svou stranu. V minulých volbách ještě spíš nevolila a výsledky byly hodně těsné. Proto jí sociologové v jejích prvních volbách předpovídají rozhodující úlohu.

Rovnost a spravedlnost

Myšlenky rovnosti a spravedlnosti byly v části amerického politického myšlení přítomny vždy v dějinách, uvedl Hlas Ameriky. Ale nikdy nebyly tak populární jako nyní. Rozhlasová stanice si všimla, že potenciální prezidentští kandidáti z Demokratické strany se předhánějí v projevech plných socialistických přístupů k ekonomickým, daňovým a sociálním otázkám. Vystupují za rovnost a spravedlnost, masově napodobují senátora za stát Vermont Bernieho Sanderse, který je levicovými názory dlouhodobě znám. Kandidoval s nimi v minulých demokratických primárkách proti Hillary Clintonové, demokratickou nominaci ale nezískal. Nyní ohlásil kandidaturu v příštích volbách a podniká velice úspěšné turné po celých USA. Dostává se mu nadšeného přijetí, když se vyslovuje pro bezplatné vysoké školství a všeobecné zdravotní pojištění. Není divu, dluhy za studium platí 44 milionů Američanů, zhruba stejný počet obyvatel nemá zdravotní pojištění.

List The Nation napsal, že Sanders je populárnější než současný prezident a jím založená organizace »Demokratičtí socialisté Ameriky« má 55 000 členů. Po založení před třemi lety to bylo 7000 členů. List uvedl: »Tato čísla nemluví o tom, že by Amerika byla socialistickou zemí. Umožňují ale závěr, že Američané se zajímají o socialismus jako alternativu kapitalismu.«

Kapitalismus nemá oprávnění

Členkami organizace Demokratičtí socialisté Ameriky jsou také vloni zvolené senátorky Rašida Tlaibová (za Michigan) a Alexandria Ocasio-Cortezová (za New York). Přinášejí do hnutí další rozměr – odpor k nerovnosti všeho druhu, včetně rasové a majetkové. Počátkem tohoto měsíce věnovala média pozornost projevu Ocasio-Cortezové v Austinu. Podle NBC News prohlásila, že nová vláda musí získat pevnou kontrolu nad velkými společnostmi, které nyní »kontrolují naši vládu«. Přitom současná demokratická strana to trpí. »Podle mého názoru nemá kapitalismus žádné oprávnění,« řekla senátorka.

Předvolební taktika

Trump přišel do úřadu z prostředí velkých společností, ze socialismu má hrůzu. Podle profesora historie Michaela Kazina z Georgetownské univerzity volí prezident taktiku, která je promyšlená. »Srovnávat americkou levici s venezuelskou není beznadějná taktika, zvlášť když Američané mezi levicovými proudy nerozeznávají,« řekl listu New York Times. Poukázal na to, že Trump si Venezuelu vyloženě »pěstuje« a nechal si ji na předvolební klání. »Neřeší žádný zahraničně politický problém, ale vnitropolitický.«

Pokud se však Trump domnívá, že levici umlčí, sází na špatného koně, uvedl New York Times.

Pravicový prezident byl mj. hrobníkem povinného zdravotního pojištění, které pod názvem Obamacare krátce existovalo. Vrátí se?

