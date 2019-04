Ilustrační FOTO - Pixabay

Těžaři se brání zvyšování úhrad

Teplárenské sdružení ČR (TS ČR) odmítá návrh zrušit s okamžitou platností pětileté období, po které vláda nemůže svým nařízením měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů.

Sdružení se podle mluvčího TS ČR Pavla Kaufmanna obává dopadů do ceny nakupovaného uhlí, a tím i do cen tepla pro konečné spotřebitele. Žádá proto po vládě záruku, že v případě zrušení moratoria nebudou zvýšené sazby úhrad z vytěženého uhlí. S návrhem nesouhlasí také Těžební unie.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ve středu uvedly, že okamžité zrušení moratoria obsahuje aktuální verze novely horního zákona, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Podle aktivistů je návrh logický a správný. MPO v reakci uvedlo, že výsledná podoba materiálu bude jasná až po projednání novely zákona vládou. »Datum projednání prozatím stanoveno není. Až se tak stane, tak o tom budeme informovat,« sdělila za ministerstvo Miluše Trefancová.

Kabinet se měl novelou zabývat v polovině února, projednání bylo ale odloženo. Tehdy předkládaná verze normy počítala s tím, že vláda bude moci výši poplatků z těžby nerostů měnit častěji. Návrh rušil pětileté období, po které vláda nemůže svým nařízením měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů, novela se však neměla týkat prvního pětiletého období, které běží od roku 2017. To se nyní zřejmě změnilo.

»Je iluzorní se domnívat, že by případné další zvýšení sazby úhrad z vytěženého uhlí zaplatily těžební společnosti. Realita zvýšení těchto sazeb u hnědého uhlí jednoznačně ukázala, že byly promítnuty do cen uhlí odběratelům, tedy teplárnám. V situaci, ve které se teplárenství nachází, by byl další takový krok vlády zvyšující cenu tepla pro dva miliony obyvatel zcela nepřijatelný,« uvedl předseda výkonné rady TS ČR Tomáš Drápela.

Povolenky podražily

Sdružení podotklo, že stát má už dnes z využívání uhlí ve velkých zdrojích miliardové příjmy z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, které si teplárny a elektrárny musejí povinně nakupovat, pokud spalují fosilní paliva včetně uhlí. Ceny povolenek loni po změně evropské legislativy raketově vzrostly a stát získal z jejich aukcí téměř 15 miliard korun, což bylo o devět miliard korun více než ve schváleném rozpočtu, uvedlo sdružení.

Zachování moratoria žádá také Těžební unie. Její zástupci se proto obrátili dopisem na ministra spravedlnosti a předsedu Legislativní rady vlády (LRV) Jana Kněžínka (za ANO). Žádají ho, aby LRV potvrdila své souhlasné stanovisko k původní verzi novely. »Z pohledu členské základny Těžební unie považujeme stanovisko k zachování moratoria za klíčové, neboť jeho zrušení přináší pro obor hornictví velkou nestabilitu ekonomických podmínek podnikání v tomto oboru,« uvedl předseda představenstva unie Pavel Fiala.

Dvojnásobný nárůst

Firmy, které v Česku odvádí poplatky z těžby nerostných surovin, odvedly předloni státu a obcím na úhradách z vydobytých nerostů téměř 930 milionů korun. Meziroční nárůst byl více než dvojnásobný. Podle MPO se ve výši odvodů projevila legislativní úprava, která začala být účinná na začátku roku 2017. Vláda v ní schválila dvojnásobné zvýšení výnosu z úhrad z vydobytých nerostů proti výši odváděné v roce 2013. Výjimku tvoří radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, černé uhlí a hnědé uhlí dobývané hlubinným způsobem, kde zůstala výše výnosu zachována.

(ng)