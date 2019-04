Ilustrační FOTO - Pixabay

Dobrovolníci budou uklízet

Organizátoři celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme svět informují, že je přihlášen rekordní počet brigádnických úklidových akcí. Jedním z mediálních partnerů akce jsou Haló noviny.

Organizátory jsou Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko, které evidují přes 3200 nahlášených akcí, což je téměř tolik, jako vloni za celý rok. V uplynulých dnech bylo rozesláno na 1500 balíčků s úklidovým materiálem, rukavicemi a pytli.

Všudypřítomné pneumatiky

Hlavním tématem letošních úklidů jsou všudypřítomné pneumatiky. Pořadatelé akce tak chtějí upozornit na nesmyslnost jejich vyhazování do lesa, příkopů či dokonce potoků a řek. »Již několik roků máme v ČR plně funkční systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom ze 4200 sběrných míst. Ty, které jsou zapojené do kolektivního systému, najdete snadno na https://www.eltma.cz/sberna-mista#map, další pak na webových stránkách MŽP,« řekla jedna z organizátorek akce, Kateřina Landová.

Resort životního prostředí akci Ukliďme svět, ukliďme Česko dlouhodobě podporuje, jak potvrdil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO): »Oceňuji, jak se tato akce každým rokem rozšiřuje a zapojuje se do ní víc a víc lidí. Loni se úklidů naší přírody i měst účastnilo přes 130 tisíc dobrovolníků po celé zemi, letos jich očekáváme ještě o něco více. Právě projekty, jako je Ukliďme svět, ukliďme Česko, napomáhají šířit potřebnou osvětu, pocit odpovědnosti k přírodě i k našemu nejbližšímu okolí. Je to také jakási startovní meta pro další rok s čistým štítem, která testuje naše odhodlání a motivaci změnit přístup k černým skládkám a nakládání s odpadem. I proto tento unikátní projekt v Česku ministerstvo dlouhodobě zaštiťuje a financuje a já sám se akce každoročně účastním.«

Do akce se zapojí také pracovníci některých partnerských organizací, například Komerční banky či Škoda Auto. Dobrovolníci z řad zaměstnanců Škoda Auto budou například tento rok uklízet na vybraných lokalitách v kraji, kde sídlí výrobní závody. Mezi dobrovolníky budou též někteří kandidáti do Evropského parlamentu za KSČM – Česká levice společně! a řada členů a příznivců KSČM, jak nám potvrdila například Helena Vrzalová z Brtnice a lídryně levicové kandidátky Kateřina Konečná.

Skok do plastu

Značného ohlasu se dočkalo v minulých dnech nové propagační video akce Ukliďme svět, ukliďme Česko – Skok do plastu. Vzniklo jako pozvánka na zítřejší velký jarní úklid. Záměrem videa je, aby si lidé uvědomili, jak nesmyslné a zbytečné je vyhazovat odpadky do přírody, a vzbudit u nich zájem se aktivně zapojit do některého z úklidů, které budou během jara probíhat v celé naší zemi. »Video šokujícím způsobem na nové sportovní disciplíně ukazuje, jak absurdní by to bylo, kdybychom na čistotu přírody rezignovali a nepořádek se tak stal samozřejmou součástí našeho života. Věřím, že tohle nechce nikdo z nás,« doplnil za autory videa organizátor akce Miroslav Kubásek.

Úklidy, které jsou naplánovány v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, a podrobnější informace o tom, jak se zapojit, najdete na webu www.UklidmeCesko.cz.

(za, mh)