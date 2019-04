Proč právě Kocáb?

Když počátkem týdne byly oznámeny výsledky slovenských prezidentských voleb, televize nám představila názor pouze jediného člověka. Byl jím Michael Kocáb, muž, který o sobě tvrdí, že vlastně byl v Listopadu u všeho a že onen Listopad a později odsun sovětských vojsk zabezpečil právě on. Vždy, když se něco děje, se hudebník Kocáb objeví a snaží se procpat dopředu. Jde o reklamu lepší než šot s nahrávkou »S cizí ženou v cizím pokoji«.

Tentokrát s nadšenými souputníky za zády se nám svěřil, že Slováci jsou vlastně lepší než my, když zvolili do svého čela představitelku nového myšlení, že jsou nám vzorem. Málo vím o paní Čaputové. Možná, že je představitelkou něčeho nového. To, že ji podporoval prezident Kiska, však o tom málo svědčí, i když ona za tuto podporu nemůže a možná, že jí nebyla ani příjemná. Mohli jsme slyšet, nevím ovšem, proč právě to česká média zdůrazňují, že podporuje manželství lidí stejného pohlaví včetně práva na výchovu dětí, pak cosi o jejím protikorupčním myšlení, jako by korupce byla svázána se stranou Roberta Fica, což bylo podkládáno pomníčky novináře Kuciaka zavražděného najatým vrahem. To jen prezident Kiska rozpoutal nebývalou »barevnou revoluci«, jež stála křeslo premiéra. Pokud ovšem bychom z toho měli něco soudit, pak Kiska obviněný z jakési hospodářské nepravosti, jíž se měl dopustit, je stoupencem moci oligarchů. Kdežto Fico, jenž se žádného obejití zákona nedopustil, je zase těch v Podhradí. Že by šlo o pokus pravice se znovu na Slovensku dostat k moci a vše se zakrývalo bojem proti korupci a ozdravění politiky? Je to módní a až příliš to ukazuje na stopu ze zámoří. Slovensko – Kuciak, Brazílie – korupce a tvrdá ruka Bolsonara, Venezuela – Guaidó a »ochrana svobody a demokracie«, atd.

Ne, prezidentce Čaputové nelze takový záměr přiřknout. Může skutečně být jen něčím novým, co do země přinese »nový vítr«, i když prezidenti obou našich zemí mají pravomoci omezené. Spíš půjde o propagandistický krok skupiny kolem tvůrce »Kroměřížské výzvy«, jež se už zaměřuje na příští volby. Už nikdo jako Zeman, už nikdo, kdo myslí národně. Jsme přece Evropané, občané Evropského společenství, národ je přežitek 19. století (najednou si člověk uvědomuje, že vlastně s tím vším souzní požadavek na změnu přístupu k našim národním dějinám).

Ne, nic nepodsouvám do myšlenek paní Čaputové. Naopak je mi sympatické, že první její zahraniční cesta bude směřovat do Prahy, že Fica, vyhraje-li jeho strana volby, bude jmenovat premiérem a nebude mu dělat kiskovské obstrukce a že vlastně ona a slovenští voliči nevyslyšeli volání církve, a volili jiného a jiné, protože její liberálnost je v rozporu s učením Andreje Hlinky.

Jen to, že naše televize nám těsně po ohlášení výsledků prezidentských voleb na Slovensku představila jediného gratulanta Michaela Kocába s jeho zdůvodněním, mně vadí. Ale to není věcí paní Čaputové a jejího týmu, ale snahy jistých televizních kruhů dělat »vysokou politiku« a prostřednictvím třeba slovenských voleb, ale i jiných politických událostí, vsugerovávat českotelevizní myšlení svým posluchačům, a tím je v budoucnu i nasměrovat.

Jaroslav KOJZAR