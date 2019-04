Včelaři si zaslouží větší podporu

Zprávy ze světa včel a medu jsou docela alarmující. V letošním roce se očekává o 40 procent nižší produkce medu. Na vině je nemoc varoáza, úhlavní nepřítel včel a včelařů. Boj s roztočem varroa destructor je nekonečný. Včelařů u nás ubývá, tím pádem i nabídky pravého českého medu a všech jeho vedlejších produktů. Med dovážený ze zahraničí a zvláště ze zemí mimo EU má totiž pochybný původ a kvalitu.

Co by za této situace měl dělat český stát a jeho vláda? Každý rozumný člověk odpoví: více podporovat české včelaře, český med a další včelí produkty. Skutečnost je však taková, že Český svaz včelařů (ČSV) dostal pro rok 2019 od ministerstva zemědělství dotaci 9,7 milionu Kč. O čtyři miliony méně než před rokem. Řekněme si, že státní podpora v této výši je jen kapičkou v bilionovém rozpočtu ČR a jistě částkou, která je pod rozlišovací schopnosti ministryně financí. Ale pro jeden z nejstarších spolků v Čechách a na Moravě (založen 1872) jsou čtyři miliony docela podstatná částka.

Včelařů sdružených v ČSV je přes 50 tisíc a rozhodující měrou se podílejí na produkci českého medu. Jistě si zaslouží větší podporu, než je tomu doposud, a ne že dotace budou klesat. Samozřejmě by neměli jen natahovat ruce po státním příspěvku a snažit se být soběstační. Ostatně čtyřmilionový výpadek by se pohodlně zacelil zvýšením členského příspěvku například o dvě stovky, které nikoho nezničí. Ovšem proč, když včelaři jsou ti, co především dávají. Mělo by být v zájmu celé společnosti, aby počet včelařů a včelstev se v naší zemi zvýšil a cena medu nerostla do astronomických výšek. Nedej bože, aby se naplnilo dávné varování Alberta Einsteina: Kdyby vyhynuly včely, do čtyř let zmizí život na planetě Zemi.

Vladimír SLOBODZIAN