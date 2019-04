Prezident Nicolás Maduro. FOTO - wikimedia commons

Možná víc vojáků do Caracasu

Do Venezuely by mohli dorazit další ruští vojáci. Uvedl to podle agentury Interfax náměstek venezuelského ministra zahraničí Yván Gil, který je v Moskvě na dvoudenním jednání mezivládní rusko-venezuelské komise.

Zároveň řekl, že ruští experti, kteří nyní ve Venezuele působí, v zemi zůstanou, dokud to bude nutné. V polovině března dorazila do venezuelské metropole Caracasu dvě letadla se stovkou ruských vojáků, podle ruských zdrojů je jejích cílem chránit režim prezidenta Nicoláse Madura. Není však jasné, co přesně mají v úmyslu. Proti jejich přítomnosti ve Venezuele se ohradili zástupci venezuelské opozice i Spojené státy. Podle Moskvy je ale v souladu s bilaterálním dohodami obou zemí i venezuelskou ústavou.

Rusko stojí na straně venezuelského prezidenta Madura, kterého podporuje spolu s Čínou a stále ho uznává jako prezidenta země. Prozatímním prezidentem země se ale v lednu nechal prohlásit vůdce opozice Juan Guaidó a jako takového jej uznává už přes 50 zemí světa - kromě USA také značná část evropských zemí včetně ČR.

Podle USA do Venezuely zřejmě dorazili členové ruských speciálních jednotek a odborníci na kybernetickou bezpečnosti. Agentura Reuters dříve uvedla, že posláním ruské mise je patrně pomoci Madurovu režimu chránit kybernetickou infrastrukturu jeho vlády.

(čtk)