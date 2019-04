Ilustrační FOTO - Pixabay

E-neschopenky od ledna budou

Systém elektronické neschopenky bude podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) spuštěn od ledna příštího roku. Všechny smlouvy na zajištění systému by měl mít úřad uzavřené do konce dubna. Testovat e-neschopenky chce ministerstvo práce začít od října.

Elektronické neschopenky vyvolaly minulý týden napětí ve vládní koalici. Zaměstnavatelé totiž dostali vládní příslib, že e-neschopenky začnou fungovat současně se zrušením karenční doby od letošního července. Nový systém se ale spustí plně až o půl roku později. Řada poslanců vládního hnutí ANO se proto klonila k půlročnímu odkladu obnovení náhrad mzdy za první tři dny nemoci. Odsunutí rušení karence důrazně odmítla ČSSD, považovala by to za porušení koaliční dohody. ANO teď požaduje po ministryni práce záruky, že se nový model skutečně v lednu spustí.

»Testovací fáze začne od 1. října,« potvrdila ČTK mluvčí ministerstva Kristýna Křupková. Stejné datum zaznělo i při jednání sněmovních výborů hospodářského a zdravotního.

S odkladem zrušení karenční doby zásadně nesouhlasí stínová ministryně práce za KSČM a místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. »Souhlasíme s posunutím elektronické neschopenky, v žádném případě však nejsme ochotni podpořit žádné změny, které by vedly k odkladu zrušení karenční doby,« řekla před časem našemu listu. Připomněla, že komunisté zavedení e-neschopenky podporují, systém však podle ní není připraven tak, aby e-neschopenka mohla začít fungovat od letošního července tak, aby byli spokojeni jak lékaři, tak i zaměstnanci a zaměstnavatelé. »Nefungovalo by to a systém by zkolaboval,« dodala Aulická s tím, že první reálné datum spuštění e-neschopenky je 1. leden 2020.

Stínová ministryně práce za KSČM a místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Nové e-neschopenky by lékaři měli od ledna používat buď ve svém lékařském programu, nebo v aplikaci na portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Stejně jako u e-receptu či registru ČSSZ budou údaje pacienta předem vyplněné. Lékař vypíše diagnózu a datum začátku pracovní neschopnosti. Formulář odešle okresní sociální správě a vytiskne nemocnému jako průkaz. Do něj pak bude zaznamenávat kontroly.

Informace o začátku nemoci dostane zaměstnavatel do datové schránky. Po přihlášení na portál pak může firma získat i údaje o pracovníkově místě pobytu či vycházkách po zadání jeho rodného čísla.

Lékař do e-neschopenky doplní i údaje o konci nemoci. Pacientovi je vyznačí do vytištěného průkazu. Zaměstnavatel, který proplácí náhrady v prvních dvou týdnech stonání, zprávu znovu dostane do datové schránky. Lidé nebudou už dostávat takzvaný lístek na peníze, tedy část tiskopisu. Žádost o nemocenskou firma odešle elektronicky i s číslem účtu, na který má pracovník dávky dostávat.

