Řidič má mít čistou hlavu

Uzákonění tolerance určité hladiny alkoholu v krvi, pokud jste za volantem? Občanští demokraté to chtějí, argumentují tím, že podobná tolerance v okolních státech existuje. Podle jejich návrhu by řidiči mohli mít až půl promile.

»Když se podíváme na statistiky, tak v zemích, které povolují nějaký alkohol za volantem, je mnohem menší množství smrtelných dopravních nehod, než v ČR,« vysvětlil před kamerou předseda ODS Petr Fiala návrh, který poslanci jeho strany předloží do poloviny dubna. Na začátku března Sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která vůdcům plavidel dovoluje hladinu půl promile alkoholu v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší. »Myslíme, že takové opatření by mělo platit i pro řidiče,« řekl novinářům Fiala.

Prosadit návrh ve Sněmovně však nebude mít ODS jednoduché. Z ostatních stran zaznívají obavy, že by se zvýšila nehodovost. Kritika zní nejen z vládních stran ANO a ČSSD, tolerovat alkohol za volantem nechtějí ani komunisté, TOP 09 nebo STAN. »Jsme přesvědčeni, že naši občané jsou stejně zodpovědní a stejně zvládnou takovou toleranci, jako občané jiných zemí v Evropě, a že není žádný důvod, abychom tuto míru svobody, která se pojí s odpovědností, našim lidem neumožnili. Není žádný důvod pro to, aby člověk, který si dá po obědě malé pivo, nemohl pak usednout za volant,« doplnil Fiala. Zdůraznil, že patříme do západní Evropy, kde je nejčastější hranicí tolerance 0,5 promile a dodal, že deset zemí na světě s nejnižší nehodovostí toleruje u řidičů určitou hranici alkoholu v krvi. Když si mohou dát malé pivo v Německu či v Rakousku, proč by si ho nemohli dát v ČR, zeptal se šéf občanských demokratů novinářů.

Pivo za volant nepatří

»ODS a další perla! ODS začíná diskutovat o povolení půl promile alkoholu za volantem. Říkáte si, lidumilné? Jak pro koho, každý totiž reaguje jinak. Své způsobuje únava, zdravotní stav či stres. Můj názor je, že řidič má mít čistou hlavu a k tomu alkohol rozhodně nepřispívá,« zdůraznil pro náš list předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Když si prý dá jako Budějičák ten svůj Budějovický Budvar, zásadně za volant nesedá.

Současná právní úprava ČR je ve vztahu k řízení pod vlivem alkoholu velice přísná, v ČR se uplatňuje nulová tolerance alkoholu u řidiče motorového vozidla, u cyklisty nebo jezdce na zvířeti. Za alkoholický nápoj se považuje lihovina, víno, pivo a ostatní nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Alkohol negativně ovlivňuje schopnost posoudit rychlost, vzdálenost ve vztahu k okolí, zhoršuje schopnost rozeznat pohybující se světla, způsobuje tzv. tunelové vidění (tj. zmenšuje zorné pole) a zhoršené vnímání barev.

Pravdou je, že nulová tolerance alkoholu u řidičů jako v České republice je v Evropě spíš výjimečná. Velmi přísné podmínky však platí i v jiných státech východní Evropy. Nulový alkohol v krvi požadují po řidičích Slovensko, Rumunsko, Maďarsko nebo Estonsko. V Evropě – zhruba ve 20 státech – platí nejčastěji tolerance 0,5 promile.

»Chceme využít toho, že do konce prvního pololetí má přijít z vlády do Sněmovny návrh nového bodovacího systému a ruku v ruce s touto povolenou tolerancí chceme razantním způsobem zvýšit tresty za překročení té povolené tolerance,« řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

A jak evropské země pokutují hříšníky s nepovoleným alkoholem v krvi? Třeba ve Španělsku hrozí až čtyři měsíce veřejně prospěšných prací. Některé státy – Německo či Lichtenštejnsko – zase netolerují alkohol u řidičů-nováčků a u mladých řidičů. Vysoko nade vším stojí Velká Británie a Irsko, kde je tolerance do 0,8 promile. Pokud ovšem řidič tento limit překročí, přijde ho to velmi draho – na sto padesát tisíc korun.

A jaké sankce by za porušení měly platit v ČR? Podle občanských demokratů jsou tři – provinilec by jednak přišel o určitý počet bodů, dále by zde byla i možnost odebrání řidičského průkazu na určitou dobu, a také peněžitý trest. Tvrdost sankcí by pochopitelně závisela na tom, jak moc řidič zákon překročil.

