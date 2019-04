Kreml pro jednání o Lybii

Kreml nepomáhá armádě věrné východolibyjskému polnímu maršálovi Chalífu Haftarovi v tažení na západ země a podporuje politické řešení libyjského konfliktu, které by zamezilo dalšímu krveprolití.

Podle agentury Reuters to včera řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Generální tajemník OSN António Guterres včera oznámil, že odletí do východní Libye a s Haftarem pohovoří. Haftar nedávno nařídil své Libyjské národní armádě (LNA), aby pochodovala na Tripolis. Vláda v Tripolisu nato vyhlásila bojovou pohotovost všech bezpečnostních sil. Včera agentura AFP informovala, že vojáci věrní libyjské vládě vyhnali příslušníky LNA z kontrolního stanoviště 27 kilometrů západně od Tripolisu. »Situaci v Libyi bedlivě sledujeme,« řekl Peskov novinářům. »Určitě se domníváme, že nejdůležitější je, aby (vojenské) operace nevedly ke krveprolití. Situace by měla být vyřešena mírově,« doplnil. Na otázku, zda Kreml podporuje Haftarovo tažení na západ, Peskov řekl, že nikoliv a že Rusko do současných událostí zapojeno není.

Libyjskou národní armádu z kontrolního stanoviště jen několik desítek kilometrů od Tripolisu včera podle zdroje AFP po krátké přestřelce vyhnala milice z města Závíja. LNA se stanoviště zmocnila pouhých několik hodin předtím. Již ve čtvrtek večer LNA oznámila, že převzala kontrolu nad městem Gharján asi 50 kilometrů jižně od Tripolisu. Představitel úřadů v Gharjánu ale řekl, že obě strany se snaží vyhnout konfrontaci. Obyvatelé Misuráty, třetího největšího města v zemi, mezitím uvedli, že ozbrojené skupiny se z města začaly přesouvat do Tripolisu.

Tripolis stejně jako zbytek západní Libye je v rukou mezinárodně uznávané vlády a jí věrné armády. Haftar je podporován odpadlickým parlamentem na východě a působí v oblasti Benghází. Polní maršál se rovněž těší podpoře Moskvy, Saúdské Arábie, Egypta a Francie. K přesunu svých lidí se Haftar rozhodl v době, kdy se připravuje národní konference. Má začít 14. dubna v Ghadámisu na západě země a měl by se na ní dohodnout termín parlamentních a prezidentských voleb.

(čtk)