Co hrozí řidičům-seniorům bez lékařských prohlídek

Větší finanční i jiné sankce by mohly v budoucnu potkat ty amatérské řidiče-seniory, kteří si za volant auta či za řidítka motorky sednou, aniž by měli v dokladech potvrzení od lékaře, že jim to jejich zdravotní stav umožňuje. Úvahy souvisejí s předpokládanou změnou bodového systému.

Řidiči-amatéři v současnosti musí na prohlídku před 65. a 68. narozeninami a poté každé dva roky. Potvrzení od doktora musí vozit sebou. Pokud se jím neprokážou policii, hrozí jim pokuta pět až 10 tisíc korun a zákaz řízení na půl roku až rok. Může se však stát, že potřebný doklad pouze momentálně nemají u sebe, ale prohlídku absolvovali. Pak jim policisté mohou dát na místě blokovou pokutu do 2000 Kč nebo ve správním řízení zaplatí 1500 až 2500 Kč. Nepřidělují se žádné trestné body.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM) ovšem do budoucna varuje před tvořivostí různých politických i zájmových skupin a vyzývá ministerstvo dopravy, aby návrhy, připomínky a podněty shromáždilo a zaujalo k nim stanovisko. Není zastáncem individuálních zásahů do těchto předpisů, ale komplexního řešení. Návrhů přichází podle jeho slov stále víc – týkají se tolerance určitého množství alkoholu, novopečených řidičů, ochranné lhůty pro mladé atd. »Návrhů je hodně, většinou z dílny jednotlivých politických skupin, a já nejsem příznivcem takové lidové tvořivosti. Proto bych přivítal nějaký ucelenější názor v rámci systému dopravního práva ze strany ministerstva dopravy,« řekl našemu listu poslanec. Jde mu o ucelenou koncepci změn dopravních zákonů ČR.

A pokud jde o řidiče-seniory? »Znám řidiče, kteří v 80 letech jezdí velice dobře, a znám i řidiče, kteří v 50 letech jezdí velice špatně. Je to jistě otázka zdravotního stavu, tělesných, psychických a jiných dispozic každého člověka – řidiče. Lékař by toto vše měl brát v úvahu,« zdůraznil Luzar.

Co platí jinde v Evropě

Dopravní odborníci tvrdí, že čeští řidiči ve vyšším věku zapomínají, že je nutné lékařskou prohlídku absolvovat jak v šedesáti pěti, tak v šedesáti osmi letech. A to nejdříve půl roku před narozeninami, nejpozději v jejich den. Příklad: Pokud řidič dosáhne požadovaného věku například 8. dubna, musí lékařskou prohlídku podstoupit nejpozději v den narozenin. Mnoho řidičů však spoléhá na to, že prohlídka má platnost dva roky a mezníkové roky neřeší. Vystavují se tak riziku, že při běžné silniční kontrole přijdou jak o řidičský průkaz, tak budou muset zaplatit pokutu, která za přestupek v podobě propadlé lékařské prohlídky hrozí.

Co by možná v novele silničního zákona nepozorným starším řidičům mohlo v budoucnu hrozit? »Nově to má být pokuta sedm až 25 tisíc korun, a zákaz jízdy na 6-18 měsíců,« řekl nedávno v Českém rozhlase František Jemelka z ministerstva dopravy. Se zpřísněním postihů však nesouhlasí předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes, který v rozhlase uvedl, že je pro takovou změnu jedině v opodstatněných případech. »A za opodstatněné považujeme pouze to, pokud by se prokázalo, že nějak enormně seniorští řidiči nenaplňují dané povinnosti,« prohlásil.

Podle statistiky v posledních letech řidiči, kteří překročili sedmdesátku, zaviní víc dopravních nehod. V ČR má nyní platný řidičák přes 97,5 tisíce lidí starších 80 let.

Jsou naše právní normy na seniorské řidiče příliš přísné nebo naopak moc mírné? Jak to tedy mají s povinnými lékařskými prohlídkami jiné evropské země? Většina z nich zavedla pravidlo, že jednou za 10 let musí k lékaři i mnohem mladší řidiči. V Maďarsku řidič musí absolvovat prohlídku u lékaře do čtyřicítky každých 10 let, po 65 letech věku každých pět let. Italští řidiči musí k lékaři do 50 let každých 10 let, do 70 let každých pět let, a poté každé tři roky. V Lucembursku musí řidiči po sedmdesátce do lékařské ordinace na prohlídku každé tři roky, od 80 let každoročně.

