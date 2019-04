Prý nejúspěšnější aliance

Zase jsme měli možnost podívat se do očí generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance Jensi Stoltenbergovi - při sledování přímého televizního přenosu z tiskovky ve Washingtonu ze zasedání ministrů zahraničí u příležitosti 70. výročí vzniku NATO. Jeho pohled je zlý, a zlé byly i řeči, které vedl.

O den dříve hovořil Stoltenberg v Českém rozhlase. Myslím, že mnozí posluchači, stejně jako já, byli »jako na trní«, když slyšeli o tom, že nejdůležitějším odkazem 70 let existence této stále se roztahující aliance je, že »jsme byli schopni udržet mír«. Redaktor, který se Stoltenbergem hovořil, nadhodil chyby NATO. Takže války, jež NATO rozpoutalo, napomohlo jim či jim nezabránilo, jsou chyby? Zrovna jsme si 24. března připomínali 20 let od bombardování bývalé Jugoslávie (v tisku se psalo o leteckých úderech, ve skutečnosti na lidi, obytné domy, nemocnice, školy či mosty z nebe padaly bomby). Takže chlubit se udržením míru, coby nejvyšší hodnotou existence NATO, není namístě. Mír po druhé světové válce byl a je udržován díky vojenské rovnováze, která však je agresivitou a roztahovačností NATO stále více nabourávána, navzdory slibům jednoho amerického prezidenta.

NATO vzniklo v roce 1949 mj. proto, aby udrželo přítomnost Američanů v Evropě. O to šlo, a o to stále jde, to je hlavní smysl aliance. Američané provozují 832 vojenských základen po celém světě včetně Evropy. V západní Evropě mají uložené své jaderné zbraně v Německu, Itálii, Belgii a Nizozemsku, nově je nastěhovali do Rumunska. Vlády dotčených zemí jimi nedisponují. Zato Stoltenberg opakovaně straší Ruskem, že instaluje své rakety v Evropě. Ovšem na svém území! Kdo má rozum, snad tu NATOvskou lež už prohlédl.

Nesmíme naskakovat na výroky politiků, vojáků a novinářů, kteří aktivisticky obhajují NATO a horují pro stálé zvyšování výdajů na zbrojení, což ospravedlňují stále zanášeným strachem. Komentátorka Lída Rakušanová například včera v Českém rozhlase ve svém komentáři uvedla názor jistého izraelského experta na bezpečnost, který tvrdí, že »Evropu dodnes traumatizují důsledky obou světových válek a války studené, ze kterých je vždycky zachraňovali Američané«. Z těch důsledků, nebo válek? Evropu ve druhé světové válce přece nezachránili jen Američané. Rozhodující střet se odehrál na východní frontě a tam bojovali úplně jiní vojáci. Spojenecké vylodění v Normandii nastalo až 6. června 1944.

Mýlí se i americký ministr zahraničí Pompeo, když na washingtonské oslavné schůzce plísnil tureckého kolegu slovy, že si Turecko musí vybrat, zdali chce zůstat partnerem »nejúspěšnější vojenské aliance v historii«. Hm, znám jinou vojenskou alianci, která byla opravdu úspěšná, když šlo všem o kejhák - protihitlerovskou koalici. NATO to rozhodně není.

Monika HOŘENÍ