Odbyt aut klesá, snižuje se podíl dieselů

Prodej nových osobních aut v tuzemsku v letošním prvním čtvrtletí klesl meziročně o 12 procent na 59 616 vozů. Největší zájem byl o vozy SUV, které měly podíl téměř 31 %. Dominovala auta s benzínovým motorem, podíl dieselů klesl o čtyři procentní body pod 28 %.

Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Domácí Škoda Auto prodala 20 586 aut, což je pokles o devět procent a znamená to podíl 34,5 %. Podobně klesl prodej Volkswagenu na 5715 aut. Dacii naopak odbyt vrostl, a to o dvě procenta na 4008 vozů. Na dalších místech skončily značky Hyundai a Peugeot.

Celkem 72 % osobních aut nakoupily firmy a zbytek soukromé osoby. Podíl benzínových vozů stoupl o pět procentních bodů na 70 %. Zbytek vedle nafty připadá na LPG, CNG a elektrické vozy. Hybridů se prodalo celkem 1416 kusů, což představuje meziroční nárůst o 74 %.

Nejprodávanějšími modely byly Škoda Octavia (5533), Fabia, Rapid, Karoq a Hyundai i30. Následují Škoda Superb, Dacia Duster a Škoda Kodiaq.

Společnost PwC odhadla na základě dosavadního vývoje a stavu ekonomiky počet registrovaných aut v letošním roce na 255 000, což je o 10 000 méně, než předpovídala na začátku roku. Zároveň by to znamenalo meziroční pokles o 2,5 %. Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného může být konečné číslo ještě nižší. Důvodem je očekávané zpomalení ekonomiky, rizika v rámci Evropské unie, tedy zejména vývoj kurzu eura nebo brexit, i slábnoucí dopad nové metodiky měření emisí WLTP.

Prodej lehkých užitkových aut se zvýšil o desetinu na 5029 vozů. První je Peugeot se 792 prodanými vozy, druhý Volkswagen, který prodal o jeden vůz méně, a třetí Fiat s prodejem 555 vozů. Nejoblíbenějšími modely byly Peugeot Boxer, Renault Master a Fiat Ducato. Naftové vozy měly podíl 90 %.

Počet registrovaných nákladních aut se zvýšil o 4,4 % na 2388 vozů. Nejprodávanější Scania prodala 452 aut, MAN 449 vozů a Mercedes Benz 415 vozů. Vedou tahače s podílem přes 55 %.

Prodej autobusů se zvýšil o osm procent na 194 vozidel. Nejvíce prodala tuzemská značka Iveco Bus (63 autobusů). Druhý je rovněž domácí SOR (38) a třetí Solaris (25). Největší zájem byl o městské autobusy, které tvořily 45 % trhu.

Poptávka po motocyklech vzrostla o 37 % na 3401 strojů. První Honda prodala 599 motocyklů, následuje KTM s 300 prodanými motocykly a CF Moto s 298 prodanými stroji.

(ici)