FOTO – autor

Rodinná sága Tomáše Magnuska dotočena

V pražském kině MAT byl slavnostně představen trailer k novému, velice ojedinělému, počinu scénáristy, režiséra a producenta Tomáše Magnuska. Ten pustil do světa rodinnou ságu Čechovi. A sám o ní tvrdí, že to bude »český Dallas«. Ano, jistě si vzpomenete, jakým fenoménem se v 90. letech tento americký seriál stal…

Na představení třináctidílné ságy, která se má již brzy dočkat další série, dorazila řada známých osobností, jež se v Čechových objevují, v čele s Libuší Švormovou, Felixem Slováčkem, Janem Přeučilem či Evou Hruškovou. Kromě nich si v Magnuskově novém díle zahráli i Regina Rázlová, Kateřina Macháčková, Vlastimil Harapes, Jaroslava Obermaierová, Ladislav Županič, Jan Rosák, Antonín Hardt, Radim Uzel a chybět nebude ani legenda české dechovky, ale i filmu a televize Josef Zíma.

»Tenhle projekt mám v hlavě už dvacet let. Tak jako si děcka a teenageři hrají s panenkami a autíčky, já jsem si v době, kdy běžel v televizi Dallas, dělal z lega panáčky a rozehrával jsem takovou pomyslnou rodinnou ságu. Neskutečně mě to fascinovalo a bavilo a řekl jsem si, že něco podobného jednou natočím. A stalo se!« prozradil Magnusek, který vytvořil rodinu Čechovu o čtyřech generacích, žijících pod jednou střechou. Mimochodem, tou »střechou« bylo jeho Herecké muzeum Viktorka v Ratibořicích.

»Čechovi jsou bohatá podnikatelská rodina čtyř generací. Každý má svoji ložnici, svůj příběh a svůj smysl v ději. Dnes už sedmdesátiletý otec, hlava rodiny, kterou hraje Miloslav Mejzlík, založil krátce po roce 1989 firmu, kterou by chtěl nyní předat některému ze svých třech dětí. To se ale nedaří. Je to problém současnosti, kdy generační výměnu ve firmě nepřežije téměř dvě třetiny společností,« popsal stručně hlavní dějovou linku Magnusek, který sám ztvární velmi negativní postavu charakterově podobnou J. R. Ewingovi z Dallasu. »Jsem ošklivý, zlý chlap, který sice touží firmu převzít, ale nikdo s ním nechce dělat,« smál se v kině MAT Magnusek. A s vážnou tváří již dodal: »Šlo mi o to, naznačit, jak je složité v dnešní době podnikat. Že ne každý podnikatel má sedmdesát miliard, které ukradl zaměstnancům.«

Pochvala od herců

Všichni herci si natáčení velmi pochvalovali. Podobně jako u mnoha Magnuskových filmů ocenili příjemné prostředí, skvělé obsazení a doslova rodinnou atmosféru. »Proto jsem do toho také šla. Tomáše Magnuska mám moc ráda, nesmírně si ho vážím a oceňuji ten krásný, laskavý a lidský přístup k lidem, k nám hercům. Navíc se tam sešla skvělá herecká parta i lidé od štábu, což mě taky velmi těší,« poznamenala legenda českého filmu i dabingu Libuše Švormová, která hraje matku rodu.

A kdy se diváci mohou na nové příběhy, hrdiny a zápletky těšit? »Momentálně je dotočeno. Nastupuje proces postprodukce, což znamená střih, zvuk, barva a hudba. Když vše půjde dobře, seriál Čechovi by se na obrazovkách mohl objevit nejspíš na podzim,« řekl PR manažer projektu René Kekely s tím, že se vedou jednání se třemi televizními stanicemi. O tom, která nakonec seriál odvysílá, budou diváci včas informováni.

(pk)