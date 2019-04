Anna Vaculíková s kamionem rovnou do Evropského parlamentu

Kandidátka do Evropského parlamentu za KSČM – Česká levice společně!, pětadvacetiletá Anička Vaculíková, je energická, empatická, velmi společenská a upřímná mladá žena. Navíc vypadá velmi křehounce a půvabně, a přitom její pracovní náplní je řídit velký náklaďák mezinárodní kamionové dopravy. Taky jsem si říkal, kde se tahle dívka bere mezi drsnými řidiči kamionů… Ale jak je vidět, Anička, když si něco umane, tak přes to kamion nepřejede! Ale pojďme si to raději shrnout od začátku.

Se zájmem snad o vše

Narodila se ve Zlínském kraji, kde také vyrůstala a chodila jak na základní, tak i na střední školu. Od malička měla, že z ní bude veterinářka. Ke zvířatům měla vždy velmi blízko, proto se na základní škole učila tak, aby se dostala na vysněnou střední veterinární školu. V letech, kdy chodila na první stupeň základní školy, zároveň navštěvovala i jezdecký klub na farmě v Divokách, kde trávila většinu volného času. Kvůli stěhování do jiného města se tohoto koníčku vzdala a v letech, kdy chodila na druhý stupeň základní školy, si oblíbila dramatický kroužek. Na základní škole se kromě toho zúčastnila několika vědomostních olympiád a také velmi ráda hrála šachy.

Během svého působení na Tauferově SOŠ veterinární Kromeříž se zúčastnila několika zahraničních praxí, například v Polsku nebo v Itálii.

Umanutá a cílevědomá

Dva měsíce po maturitě se odstěhovala zpět do Jihočeského kraje, kde žije doposud. Po maturitě chtěla ještě absolvovat odborné učiliště v oboru cukrářka, kde ji sice přijali, ale osud tomu chtěl jinak a z této školy nakonec sešlo.

Ráda peče, žel kvůli své nynější práci na to nemá moc času. Mezi její zájmy patří především její profese, dále politika, zvířata, vaření a v poslední době, když jí zbude nějaká volná chvilka, vrhá se na sportovní střelbu. Spousta lidí se jí ptá, jak se dostala ke své současné profesi. Vysvětluje, že když se přestěhovala do Českých Budějovic a hledala práci ve svém oboru, nenašla nic. A jelikož bylo potřeba platit bydlení a také se občas najíst, tak raději vzala první práci, která se naskytla, a sice jako prodavačka. Až s přítelem, řidičem kamionu, se rozhodla stát řidičkou mezinárodní kamionové dopravy. Udělala si řidičský průkaz a k tomu vše potřebné.

Bude to už skoro pět let, co jezdí s přítelem na mezinárodní kamionové dopravě, a je vidět, že ji to opravdu baví a dává do toho plno energie.

Do EP po evropských cestách

Jak už jsem zmínil, Anička je člověk, který, když se pro něco rozhodne, tak jde urputně za svým přesvědčením. Možná nám tak trochu připomíná jednu historickou postavu, Johanku z Arku. Křehkou dívku, co všechny překvapila svou velkou vnitřní silou. To je na Aničce velmi sympatické. Své politické postoje mimo jiné vyjádřila takto: »Nestyďme se a nebojme se jít si za svou věcí! Já chci všem pracujícím lidem navrátit hrdost, důstojnost, čest a v rámci EU pro všechny občany rovnost pracovních podmínek a následné rovné ohodnocení práce. Jaký je rozdíl mezi občany České republiky a občany jiných států? Žádný. Všichni jsme lidé z masa a kostí, tak proč ty rozdíly!« A ještě dodává: »Nejsem podnikatelkou, ani člověk s bohatým rodokmenem, jsem řidička kamionu, pracující člověk, kterému nezáleží jen na sobě, ale také na dobrých pracovních podmínkách a odpovídajícím finančním ohodnocení pro všechny poctivé, snaživé, pracující lidi, a také na důstojných podmínkách pro lidi, kteří celý život pracovali a nyní jsou už v důchodu. Vadí mi, že to není samozřejmé a chci přispět k tomu, aby se to změnilo. S tím jsem začala být politicky aktivní, s tím jsem vstoupila do KSČM a s tím jdu i do voleb.«

Osobně si myslím, že tato mladá půvabná žena má tah na branku a je také nadějnou, mladou, již dnes výraznou političkou a důstojnou kandidátkou do Evropského parlamentu KSČM – Česká levice společně!

Roman BLAŠKO

FOTO: autor, archiv Anny Vaculíkové