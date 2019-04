Chci bránit suverenitu České republiky

»Mám rád Českou republiku, a z toho důvodu ji chci bránit před umisťováním cizích vojsk, chci bránit její suverenitu a chci, aby naše země byla místem, o kterém rozhodují čeští občané a nerozhodují o něm nadnárodní firmy nebo vyšší správní celky«.

To jsou slova Petra Picka, devítky na kandidátce KSČM – Česká levice společně! do Evropského parlamentu. Pick je zaměstnancem výzkumného ústavu, věnuje se letectví, konkrétně leteckým motorům a výzkumům v této oblasti. »V rámci své práce spolupracuji s významnými českými i zahraničními firmami na podporu evropských i českých projektů v leteckém průmyslu, například Airbus Helicopters,« upřesnil 36letý rodilý Pražák, člen iniciativy Ne základnám. »Nejsem člen KSČM, vnímám to tak, že pozice člena iniciativy Ne základnám lépe umožňuje tlačit na všechny politické strany napříč politickým spektrem a jít za svým záměrem,« doplnil s tím, že do hnutí Ne základnám ho přivedla chuť realizovat se v politice. »Chápu to tak, že politika je něco, co se týká každého občana. Částečně chci jít příkladem a částečně vnímám, že pokud se do toho nezapojím, tak mám omezenou možnost s tím cokoli dělat,« konstatuje Pick.

A co že je oním záměrem? Kromě již zmíněného umisťování cizích vojsk na našem území a obrany naší suverenity je to i reforma Evropské unie. »Evropská unie se nám posunula směrem, který vyhovuje spíše nadnárodním korporacím, které vede pár lidí. Ztrácí se z ní význam občanů, a to je něco, co spatřuji jako veliké nebezpečí pro jednotlivé státy i pro celou Evropskou unii,« vysvětlil Pick. Evropská komise se pak podle něj snaží intenzivně zasahovat do vnitřních záležitostí států, diktovat, co se ve státech bude dít, jakým způsobem se to bude dít, a ovlivňovat vnitřní ekonomickou i hospodářskou situaci tím, že zavádí různé zákony a odebírá lidem možnost rozhodovat ve své zemi. »To vnímám jako významný problém. Druhá věc je, že Evropská unie má tendence vytvářet svoji vojenskou strukturu…,« připomněl Pick. »Nevidím důvod, proč by Evropa měla mít vlastní armádu, která by byla pod řízením evropských struktur, do kterých občané nemají přístup. V tom naopak vidím veliké nebezpečí. V roce 1968 jsme zaznamenali zkušenost, jaké to bylo, když vstoupila vojska Varšavské smlouvy do Československé republiky. Podobný model by mohla realizovat Evropská unie v libovolné své zemi, a toho bych se velice nerad dočkal,« upozornil.

»Mám rád Českou republiku a chci, aby byla domovem občanů České republiky a měli v ní vliv, tak nechci, aby v ní byla cizí vojska. Věřím v Armádu České republiky, která má právo být na našem území, i když Armáda České republiky není ve stavu, který bych nazval ideálním, ale je to určitě armáda, kterou mohou občané České republiky prostřednictvím svých zástupců řídit a ovlivňovat. To je něco, co je pro mě opravdu důležité,« uzavřel Petr Pick, kandidát do Evropského parlamentu.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO a archiv Petra PICKA