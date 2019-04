Kateřina Ambrožová Srncová, žena s mezinárodním rozhledem

Kateřina Ambrožová Srncová je velmi silná osobnost, alespoň tak jsem ji poznal já. Kateřina je člověk, kterého hned tak někdo v názorech nezlomí. Jakmile má něco promyšleného, tak si za tím pevně stojí. Je energická a přitom přirozeně lidská. Má kolektivního ducha se zájmem o vše. Také má nejen značný rozsah zájmů, ráda cestuje za poznáním, ale neustále se učí, se učí, se učí. A z toho přirozeně plyne, jaký má Kateřina Ambrožová Srncová světový názor. Říká se, že zájem o politické otázky je ctnost, a u Kateřiny to platí i v jejím okruhu nejbližších.

Zajímavé je, že přestože se věnuje politice, neztrácí na šarmu pravé dámy.

Spokojeně za socialismu

Kateřina Ambrožová Srncová se narodila v době socialismu, být jiskrou ještě stihla, ale pionýrem už ne. Ráda vzpomíná na bezstarostné dětství, které opravdu trávila venku s dětmi, na rozdíl od dnešních dětí, které většinou sedí doma u počítačů. Je ráda, že mohla prožít aspoň trochu času v socialismu. V socialistické zemi se totiž před dvěma lety vdávala - v Kubánské republice. Pochází ze Zlínského kraje, a rozhodla se jít ze střední školy podnikatelské jako jedna z mála žen v roce 2001 na obor, který je ryze mužský. V té době ještě pomalu nepolíbeném a rozkvétajícím se oboru informačních technologií. Byla jako růže mezi trním, na fakultě aplikované informatiky plné mužů, však nabyla jediná. Nejvíce ji bavila tvorba webových stránek, a tak se sama po škole vzdělávala a následně i vydělávala na studium právě grafikou a tvorbou webových stránek. Během studia se naučila jezdit na snowboardu, a dokonce dostala v roce 2007 vízum do USA, kde tři měsíce pracovala, konkrétně na Floridě na Key Westu. Myslela si, jak si vydělá velikou kopu peněz, přiveze je domů do České republiky, zaplatí si operaci očí, letenku a koupí nový notebook a jako bonus se naučí anglicky. Omyl, zaplatila si nájem, jídlo, a zbylo trochu peněz alespoň na cestu do Chicaga autem. »V životě už tam nejedu,« říká po této zkušenosti. Nelíbí se jí totiž jejich konzumní způsob života!

Mezinárodní rozhled Kateřiny

Následně vystudovala bakalářský obor informační technologie a inženýrský obor učitelství informatiky pro ZŠ a SŠ. Při studiu spolupracovala s budoucím zaměstnavatelem Střední odbornou školou podnikatelskou PROFIT, spol. s r.o. Praha, kde v pobočce ve Zdounkách vyučovala vzdělávací kurzy pro dospělé a zároveň byla vedoucí této pobočky. Kromě kurzů pro dospělé díky programu Comenius, jako vedoucí koordinátorka žáků střední školy PROFIT Praha procestovala mnoho evropských zemí jako Polsko, Itálie, Řecko, Rumunsko, Maďarsko a mnoho dalších. Smyslem těchto setkávání žáků bylo poznat nejenom vrstevníky, ale také zdejší kulturu, prostředí, zvyky, tradice. No a jak už to bývá, člověk občas potřebuje změnu. V současné době již nevyučuje dospělé, ale naši budoucí generaci na střední škole jako učitelka informačních technologií.

Je strašně ráda, když může cestovat, poznávat nové země a jejich kulturu. Díky KSČM navštívila Čínu. »Díky mezinárodnímu oddělení KSČM, které tehdy vedla soudružka Flasarová, jsme my mladí měli možnost jako zastupitelé KSČM ze všech koutů republiky v roce 2014 vyjet do Čínské lidové republiky a vzájemně si vyměnit zkušenosti, informace o vývoji v zemi. Na tuto cestu, na kolegy a zážitky velmi ráda vzpomínám,« uvedla Ambrožová Srncová, která je nyní poměrně krátce členkou VV OV KSČM Kroměříž. »Tato funkce obnáší hodně práce, navíc mám na starosti správu webových stránek či Facebooku,« přiblížila.

Je připravena hájit zájmy ČR

Byla vychována v podmínkách kázně a úcty ke starším generacím. Ráda pracuje v kolektivu a myslím, že lidem dokáže nejen naslouchat, ale také si u druhých umí prosadit své myšlenky. Osm let byla obecní zastupitelkou, od roku 2016 dosud je členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. A že nyní kandiduje na post poslankyně Evropského parlamentu? V komunální politice jde především o blaho obce a jejích občanů. »Nejde o totéž i v politice na evropské úrovni? Pokud blaho občanů nemají politici upřímně na srdci, pak nemohou být prospěšnými politiky. Na žádné úrovni,« připomněla Ambrožová Srncová. V Evropském parlamentu by se ráda věnovala školství a informačním technologiím. Myslí si, že právě informační technologie mají lidem sloužit a zbytečně nekomplikovat život. A evropské instituce prozatím prokázaly, že mají tendenci občany technologiemi spíše řídit.

Jinak Kateřina rázně dodává: »Kdybych mohla, tak bych zdanila všechny zahraniční firmy, které u nás v České republice vytvářejí zisky. Nelíbí se mi možnost neplacení daní, vyvádění zisků do daňových rájů. Hned by do státní pokladny přiteklo mnoho miliard korun. Vybudovala by státní podniky s vyšší přidanou hodnotou (výzkum a vývoj, řídicí činnosti, rozhodování o investicích, odbytu). Měli bychom vlastní značku, vlastní produkty, vlastní odbyt. V současné době pouze vyrábíme polotovary, komponenty, montujeme finální výrobek. Pak se nemůžeme divit, že tyto firmy odmítají zavedení celoevropské minimální mzdy. Aby se tento stav změnil, byla by potřebná velmi zásadní obměna vlastnické struktury české ekonomiky, charakteru produkce v české ekonomice i pravidel, podle nichž funguje Evropská unie.«

K daňovým únikům se vyjádřila ještě šířeji: »Pokud jde o zdanění těchto nadnárodních korporací, tak Evropský parlament s pozměňovacími návrhy přijal plán Evropské komise na zavedení jednotného systému zdanění příjmů velkých firem působících v EU. Jenže stále se nic neděje. Některé státy ale nelení a s těmito společnostmi si vyjednaly doplacení daní samy bez ohledu na Evropskou unii. Tak na co tedy čekáme!«

Roman BLAŠKO

FOTO – archiv Kateřiny AMBROŽOVÉ SRNCOVÉ