FOTO - Pixabay

Počet dlužníků z řad dětí roste

V ČR stoupá počet zadlužených dětí. Skupina poslanců ANO, ČSSD, Pirátů a KDU-ČSL chce situaci řešit novelou občanského zákoníku, podle níž by dluhy dětí do 15 let měly přejít na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči. Podle KSČM jde o závažný problém, který však nelze takto jednoduše řešit.

Podle dat Exekutorské komory ČR z konce letošního března počet zadlužených dětí oproti roku 2017 stoupl. Zatímco předloni bylo v exekuci 5934 dětí a mladistvých, nyní jich je celkem 6175. Přesně 2175 dlužníků jsou děti do 15 let. Hlavní příčinou dětských dluhů jsou vždy rodiče, kteří o své děti řádně nepečují. Autoři novely občanského zákoníku, která si dala za cíl zabránit vzniku dětských dluhů, poukazují na to, že dluhy typicky vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, nevrácení či poškození knihy v knihovně, faktuře za telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

»Jízdu načerno neschvaluji, stejně jako nevrácení či poškození knihy z knihovny či nezaplacení faktury za telefon. Na druhou stranu skutečnost, že si mladí lidé s sebou nesou dluhy z dětství, považuji za nenormální. Navíc jim tyto dluhy rok od roku narůstají, takže na prahu života mohou skončit v exekuci a rovnou na ulici. Za děti a jejich výchovu je odpovědný rodič, přestože vím, že je někdy těžké odhalit, co jejich dítko zrovna vyvedlo či zatajilo,« reagovala pro náš list bývalá poslankyně a expertka KSČM na problematiku školství Marta Semelová.

Problém je ve vymáhání dluhů

Podle návrhu poslanců by měly peněžité dluhy nezletilých osob přejít už okamžikem svého vzniku na zákonného zástupce dítěte. Pokud taková osoba není, měl by závazek náležet osobě, do jejíž péče je nezletilý svěřen. »Není-li této osoby, přejde tento dluh nezletilého na stát,« stojí dále v návrhu.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič přiznává, že dětské dluhy představují závažný problém, nicméně jak dodal, už podle nynějších zákonů za ně primárně odpovídají rodiče a zákonní zástupci dětí. »Není to tak, že by dluhy nebyly vymahatelné po zákonných zástupcích dětí, jak to staví tato novela, to jde už dnes, problém je v tom, že když tyto dluhy do 15 let dítěte nikdo po jeho rodičích nevymáhá, tak to spadne na ty děti a ony to musí potom nějakým způsobem řešit. Osobně si myslím, že by ani nebyla nutná legislativní úprava, spíš by mělo jít o určitou důslednost toho, že když se takovýto dluh objeví, tak to bude vymáháno po zákonných zástupcích dětí a opatrovnicích, kteří za ně ručí a nebude to ponecháváno na dobu, když bude dítěti 15 let a ono odrazu stojí před problémem, že má dluhy,« řekl Grospič Haló novinám. Návrh podle něj v podstatě formálně konstatuje něco, co už dnes vyplývá z občanského zákona. »Je otázka, jestli k tomu potřebujeme nějakou speciální úpravu,« dodal Grospič.

Pokřivený způsob je třeba řešit

V každém případě však jde podle Semelové o problém, který je potřebné řešit. Často jde o dluhy z dětství, o nichž mladý člověk vůbec neví a které ani nezpůsobil. Chtít doplacení tisíců korun poté, co dosáhne člověk plnoletosti, je podle ní naprosto nelogické a pro tzv. dlužníka to musí být pěkný šok. »Jsou známy případy, kdy se jedná o děti z dětských domovů, které o neplacení poplatků ze strany nezodpovědných biologických rodičů nemají vůbec tušení. A teď mají být ti, kdo vstupují do reálného života, navíc poté, čím si vinou těchto rodičů prošli, ještě trestáni? Ty je proti zdravému rozumu i citu,« míní Semelová.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) ocenil, že stejně jako resort justice chtějí i poslanci tento pokřivený způsob, kdy dluhy přejdou z nezodpovědných rodičů na děti, řešit. »Je ale nutné připravit návrh, který bude efektivní a platit po dlouhou dobu. Pojďme tedy nad jeho přípravou spojit síly,« uvedl ministr Kněžínek.

S tím souhlasí také Grospič. Návrh sice podle něj vypadá jednoduše, znamená však výrazný zásah do právního prostředí a skutečně by měl být vypracován ve spolupráci s vládou a s lidmi, kteří se zabývají exekucemi, aby to bylo provázáno. »V tuto chvíli to vidím jako otevření diskuse, myslím si, že koordinační roli by měla sehrát vláda, protože je to provázáno s řadou dalších předpisů a nelze to takto úplně jednoduše uchopit,« uvedl.

(jad)