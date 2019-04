FOTO - Pixabay

Aulická Jírovcová: Pokud nezačneme hovořit už nyní o změně financování sociálních služeb, tak kolaps můžeme očekávat v horizontu deseti let.

Sociální služby nejsou připraveny na stárnutí populace

Česká populace stárne, sociální služby však na to nejsou připraveny. Pokud výrazně nepřibudou zařízení pro seniory, hrozí v dalších desetiletích kolaps péče. Vyplývá to z analýzy Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

»ČR má ve srovnání s EU podprůměrné kapacity pobytových služeb na počet lidí nad 65 let. Ve srovnání s původními zeměmi EU je tam výrazný propad. Skandinávské země vykazují dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu,« uvedl prezident asociace Jiří Horecký. Míst v zařízeních v ČR sice mírně přibývá, počet potřebných se ale zvedá rychleji. Do poloviny století by se měla podle Horeckého kapacita seniorských domovů, domovů pro pacienty s demencí či pečovatelské služby minimálně zdvojnásobit.

Aby se zachovala současná úroveň služeb, musel by se v domovech pro seniory zvednout do roku 2050 počet lůžek z 35 600 na 89 150. Většina by jich musela přibýt do roku 2035, zjistila analýza. V domovech se zvláštním režimem by místo 15 400 lůžek muselo být přes 38 500 lůžek. Pečovatelskou službu by mělo dostávat téměř 99 000 lidí místo nynějších asi 63 700, a to už do roku 2025.

Podle stínové ministryně sociálních věcí KSČM Hany Aulické Jírovcové je situace ještě horší. »Kolaps hrozí, obávám se však, že ještě mnohem dříve. Pokud nezačneme hovořit už nyní o změně financování sociálních služeb a dalších parametrů, tak si myslím, že ten kolaps nebudeme očekávat v roce 2050, ale můžeme se bavit o horizontu deseti let. Vnímáme to jako velký problém, pokud se k tomu MPSV, ale i vláda jako celek, nepostaví čelem, tak nám opravdu hrozí zánik i současných služeb, které využívají nejen senioři, ale i ostatní obyvatelé,« řekla Aulická Haló novinám.

Je nutná změna financování

Podle šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla není možné plánovat sociální služby z roku na rok, ale minimálně s pětiletou či desetiletou vizí. Ministerstvo práce by také mělo zajistit, aby péče byla stejně drahá všude v zemi. Nyní se náklady liší, podotkl náměstek ústeckého hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Aulická připomněla, že o změně financování sociálních služeb se politici baví už minimálně tři roky. »Ministerstva práce a zdravotnictví dostala úkol začít pracovat na legislativních změnách, které by se týkaly právě financování sociálních služeb, protože ty současné už opravdu nevyhovují, sociální služby jsou podfinancovány a i když nárůst ze státního rozpočtu je značný, tak finance na tyto služby opravdu chybí,« řekla našemu listu. Stát by podle ní měl přemýšlet o dlouhodobé strategii financování sociálních služeb. »Samozřejmě víme, že jsou tam určité záležitosti ze strany EU, ale myslíme si, že především ze strany státu by měla být snaha řešit tyto věci ku prospěchu vlastních obyvatel, s tím ale souvisí také zabezpečení důchodů nejen pro současné, ale především pro budoucí seniory, protože, a to dokazuje i analýza, populace bude stárnout a tlak na udržení finanční stability důchodů pro budoucí seniory je opravdu značný,« dodala Aulická. Udržení finanční stability by mělo být podle ní prioritou nynější důchodové komise, která by měla jasně říci, jak »do budoucna budou přicházet peníze tak, aby důchodový účet nezkolaboval a aby státní rozpočet měl finance na to, aby se mohly vyplácet důchody, na které by měli nárok i budoucí senioři«.

Financování by měla upravit novela o sociálních službách, kterou připravuje resort práce. Vláda by ji měla dostat do konce roku. Proti původnímu plánu má tak norma roční zpoždění. »Máme pocit, že ministerstvo to svým přístupem spíše záměrně oddaluje,« řekla Aulická.

»Zákon o sociálních službách je někde zamčený a nedá se o něm diskutovat. Nevíme, co se připravuje,« postěžovala si také předsedkyně sněmovního sociálního výboru Radka Maxová (ANO).

