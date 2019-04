FOTO - Pixabay

Loď shodila auta z mostu

Do pilíře silničního mostu na řece v brazilském státu Pará v sobotu narazila loď.

Část vozovky se zřítila a do vody spadla dvě osobní auta. Přerušilo se tak spojení do přístavu Belém, který patří k nejrušnějším v zemi. Řeku prohledávali potápěči. Všech pět členů posádky lodi nehodu přežilo. Jak uvedla místní média, v lednu inspekce mostu objevila na pilířích korozi. V té době se vláda nedomnívala, že by tento problém byl natolik vážný, aby cesta musela být uzavřena. Stavba je součástí komplexu mostů přes labyrint řek u ústí povodí Amazonky. Vláda státu Pará odhaduje, že náklady na opravu mostu a nová bezpečnostní opatření dosáhnou asi 25 milionů dolarů (570 milionů Kč). Rekonstrukce by měla trvat zhruba rok, uvedla agentura AP.

(čtk)