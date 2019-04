FOTO - Pixabay

Letenská generálka na derby

O dohrávku 27. kola první ligy se dnes postarají fotbalisté Sparty a Zlína (18.00 O2 TV Fotbal). Zatímco domácí Pražané si v případě vítězství můžou tři kola před koncem základní části a týden před derby se Slavií pojistit třetí místo v tabulce, hosté potřebují body, aby udrželi šanci na umístění v první šestce.

Sparta v minulém kole prohrála v Mladé Boleslavi a po šesti předchozích výhrách na jaře poprvé ztratila body. V úterý navíc Letenští odehráli dramatické pohárové čtvrtfinále v Teplicích, kde uspěli až v penaltovém rozstřelu. Duel se Zlínem pro ně bude i posledním testem před derby s vedoucí Slavií, které se uskuteční v neděli.

»Že jsme v Boleslavi prohráli, je nepříjemné, ale je to historie. Díky postupu v poháru přes Teplice, byť to byl strašně těžký zápas, se situace uklidnila, vylepšila se atmosféra a teď nás čeká další ligový zápas doma, který musíme zvládnout,« reagoval trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Jasní favorité

Spartě patří v tabulce třetí místo. Před očekávaným derby bojem se budou chtít vítězně naladit.

Zlín sice na podzim doma nad Spartou vyhrál 1:0, na pražské Letné ale uspěl naposledy v listopadu 2002. A podle posledních výsledků to nevypadá, že by měl neúspěšnou sérii prolomit. »Zlín je pracovité, pohyblivé a houževnaté mužstvo s rychlým návratem zpátky i přechodem dopředu. Ale hrajeme doma a je potřeba říct, že tam to v poslední době je hlavně o našem výkonu,« dodal Ščasný.

Hraniční výkon

Zlín prohrál dva poslední zápasy bez vstřelené branky a vyhrál jen jedno z posledních osmi utkání venku. Tato bilance svěřencům trenéra Romana Pivarníka na kopačky příliš optimismu nepřidává.

»Sparta je mužstvo, které nastartovalo opět určitou proměnu. Zatím se jim to daří, tedy až na poslední prohru v Mladé Boleslavi. Všechny předcházející jarní zápasy zvládli vítězně, tudíž víme, že nás na Spartě nečeká nic jednoduchého. Mají silné mužstvo a domácí prostředí může být pro Spartu výhoda. Doma jsou o hodně silnější než v zápasech venku, kde to mají hodně těžké. My budeme potřebovat výkon na hranici možností. Musíme být se Spartou hodně aktivní, dobře bránit a využít šance k přechodu do rychlého protiútoku.«

(red)