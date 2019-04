FOTO - Pixabay

Červenobílá lekce. Tři rány, tři góly!

Červenobílá lekce. Tři rány, tři góly!

Pražské derby Dukla – Slavia bylo jediným sobotním zápasem 27. kola první ligy. Hrálo se podle očekávání podle červenobílých not. Fotbalisté z Edenu zvítězili vysoko 5:1. Favorit rozhodl souboj prvního s posledním týmem tabulky už během úvodních 22 minut, kdy se postupně trefili Lukáš Masopust, Miroslav Stoch a Josef Hušbauer, který po pauze přidal ještě jeden gól. V 77. minutě snížil David Douděra, ale poslední slovo měl v nastavení a v přesilovce po vyloučení domácího Jana Holendy Tomáš Souček. Slavia si připsala nejvyšší výhru v ligové sezoně.

Slavia se ideálně naladila na čtvrteční úvodní čtvrtfinále Evropské ligy doma s Chelsea. Dukla nezvítězila ani v 18. vzájemném ligovém duelu, prohrála šest z posledních sedmi kol a na dně soutěže ztrácí bod na předposlední Karvinou.

»Zápas jsme rozhodli produktivitou. S Libercem nás špatná produktivita stála body, proti Dukle jsme naopak z prvních tří ran dali tři góly. Jsme spokojeni. Po dlouhé době jsme dali v lize pět gólů, máme tři body a vrátili jsme se na vítěznou notu po Liberci,« hodnotil duel slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Dukla přitom začala sympaticky a v samém úvodu se nezdálo, že bude brzy rozhodnuto. »Začátek byl z naší strany hodně zajímavý, měli jsme sebevědomí v kombinaci. První branka byla zlomová, protože smršť, která byla v dalších osmi minutách, byla hodně krutá,« ohlížel se kouč Dukly Roman Skuhravý.

Slávisté potvrdili pozici týmu s nejlepší ligovou ofenzivou, naopak Dukla dokazovala, proč má naopak nejhorší útok. »Z pohledu výsledku byl rozdíl v kvalitě ve finální fázi, Slavia nám potrestala jakoukoliv chybu. V kontextu výsledku je to zvláštní vyjádření, ale my jsme odehráli dobrou partii. Přestože jsme prohráli 1:5, nemám hráčům kromě taktických věcí do defenzivy, které jsou samozřejmě rozhodující, moc co vytknout,« dodal Skuhravý.

Dva vlastenci

Předehrávku ligového zápolení pod číslem 27. odehráli v pátek fotbalisté Příbrami a Opavy. Domácí zvítězili v souboji nováčků soutěže nad Opavou 3:1 a ve druhém zápase po příchodu trenéra Romana Nádvorníka poprvé bodovali. Domácí poslal před pauzou do vedení Ruslan Mingazov a v 53. minutě přidal pojistku Antonín Fantiš. Hosté sice snížili vlastním gólem Oliviera Kingueho, ale vzápětí zamířil do vlastní sítě i opavský Matěj Helebrand. Příbram vyhrála po třech porážkách za sebou a z třináctého místa tabulky ztrácí na jedenácté Slezany už jen bod.

»Jsme nesmírně šťastní, že jsme zápas zvládli. Bylo to pro nás moc důležité utkání. Ale je to pouze první krok, potřebujeme takové výkony opakovat.«

Plzeň výhru ubojovala

Fotbalisté Plzně vyhráli na hřišti Slovácka 1:0 gólem Patrika Hrošovského z penalty. Západočeši venku vyhráli po dvou předchozích porážkách a na první Slavii ztrácí sedm bodů. Liberec v 50. podještědském derby remizoval s Jabloncem 0:0. Bez branek skončilo i podzimní vzájemné utkání. Jablonec má na čtvrtém místě tříbodový náskok na Ostravu, která porazila Teplice 3:1. Baník naplno zabodoval po pěti zápasech bez vítězství, dva góly dal Nemanja Kuzmanovič. Na barážovou pozici se propadli Bohemians 1905 po domácí bezbrankové remíze s Mladou Boleslaví, která na jaře zůstává neporažena. Olomouc zdolala Karvinou 3:2 a vyhrála tak čtvrté z posledních pěti utkání. Třetí Sparta přivítá Zlín až zítra v dohrávce.



(zr)