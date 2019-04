Ilustrační foto - wikimedia commons

Rusko uspělo u WTO ve sporu s Ukrajinou

Rusko vyhrálo u Světové obchodní organizace (WTO) spor s Ukrajinou týkající se zastavení dovozu ukrajinského železničního zařízení do Ruska. Moskva argumentovala národní bezpečností. Je to poprvé, co WTO rozhodla o právu na výjimku ve volném obchodu právě z důvodu národní bezpečnosti, uvedla agentura Reuters. Proti rozhodnutí WTO je možné se odvolat.

Ukrajina v roce 2015 podala stížnost k WTO poté, co Rusko pozastavilo proces certifikace a posuzování shody pro ukrajinské kolejové vozy, železniční výhybky a další železniční zařízení. Proces byl pozastaven, protože Rusko odmítlo posílat své inspektory na Ukrajinu, aby tam ověřili, zda je vývoz z Ukrajiny v souladu s ruskými normami. Jako důvod uvedlo, že se obává o jejich život.

Podle tvrzení Kyjeva bylo odůvodnění Ruska ve skutečnosti jen záminkou pro zákaz dovozu. Prakticky totiž znamenalo zastavení dovozu ukrajinského železničního zařízení do Ruska. Toto zařízení bylo pro Ukrajinu velkým vývozním artiklem.

Lokomotivy, železniční vozy a další železniční zařízení byly ještě v roce 2011 nejhodnotnějším vývozním artiklem Ukrajiny do Ruska. Celkový vývoz Ukrajiny do Ruska činil 19,8 miliardy dolarů (452 mld. Kč), z toho železniční zařízení představovalo asi 3,2 mld. USD.

Verdikt prý může podpořit rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést cla na dovoz oceli, hliníku a aut do USA. I Trump totiž argumentuje národní bezpečností a stejný argument nyní plánuje použít pro stanovení 25procentního cla na dovoz aut, což by podle WTO byl větší ekonomický šok, než americko-čínská obchodní válka.

WTO nicméně uvedla, že má právo tvrzení o národní bezpečnosti přezkoumat a že každé takové tvrzení musí být »objektivně« pravdivé. To je třeba v případě, kdy jde o zbraně, válku, štěpné materiály či stav nouze u mezinárodních vztahů, jako je ozbrojený konflikt, a to i skrytý, zvýšené napětí nebo krize či obecná nestabilita v zemi nebo v jejím okolí.

Dovolávání se národní bezpečnosti bylo ve WTO od jejího založení v roce 1995 tabu. Tento argument označovali diplomaté za Pandořinu skříňku, kterou - jakmile by se otevřela - by již nebylo možné zavřít, a podkopalo by to disciplínu v rámci široce přijímaných pravidel WTO. V uplynulých třech letech však toto vyjádření použilo Rusko ve sporu s Ukrajinou, dovolává se ho Trump, ale také Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie ve sporu s Katarem.

(ici)