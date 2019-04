Alkohol za volantem?

Dát si jedno pivečko a vyrazit na cestu alkoholem? Proč by to měl být problém, zvláště když taková malinovka nebo kofola k vepřové s knedlíkem a zelím chuťovým buňkám, co si budeme povídat, příliš nelahodí? Na první pohled se zdá, že zrušení dosavadní nulové tolerance alkoholu v krvi pro řidiče by bylo logickým krokem. Jenže – to je jen první pohled.

Znám spoustu lidí, kteří reagují jinak než zkušení matadoři, s nimiž jedna »desítečka« nic neudělá. Tak například – ve vzdálené rodině máme jednu příbuznou, která vypije dvojku bílého a už dělá doslova a do písmene psí kusy. Emocionálně se zkrátka uvolní natolik, že je »na zabití«…

A pak si taky vybavuji mnoho drsňáků, kteří tvrdí, že jít »na jedno« je otravování obsluhy. Mnozí lidé si sice v přestávce mezi řízením v dobré víře zajdou na jedno pivečko, ale chytnou slinu a nezůstane jen u něj. Jsou pak bezpeční pro své okolí, když sednou do auta svého vozu posilnění třemi, čtyřmi či pěti dvanáctkami? Jaká je vlastně hranice, kdy je člověk po požití alkoholu dokonale při smyslech, a kdy už má vnímání – byť jen částečně – zhoršené? Kde ji najdeme, když každý člověk je individualitou a každý reaguje na alkohol jinak?

Sám za sebe bez váhání říkám, že bych si za volant pod vlivem alkoholu nesedl. Ne proto, že bych se bál policistů, ale proto, že cítím zodpovědnost vůči svému okolí. Nechci být jen sobec – a podobně by na problematiku zrušení nulové tolerance podle mě měli nahlížet všichni, kteří dostanou při dlouhé či kratší cestě automobilem chuť na skleničku. Nemluvě o těch z pravé strany našeho politického spektra, kteří hodlají dokonce až půl promile alkoholu v krvi učinit jako zákonem povolenou normu.

Ostatně – vždyť právě to je výsadou pravice: každý má myslet výhradně na sebe. Nicméně, jsou sféry, kde tento individualismus škodí. O jedné z nich byl i tento Redakční sloupek…

Petr KOJZAR