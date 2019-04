Europoslanec Jaromír Kohlíček s velkou partou pomocníků všeho věku na akci Ukliďme Česko, ukliďme svět.

Naše obce a příroda jsou opět krásnější. Díky aktivním lidem

Během uplynulého víkendu sesbíralo přes 65 000 dobrovolníků 1120 tun odpadů na 2273 místech v celé České republice. Stalo se tak v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejímž mediálním partnerem jsou také Haló noviny. Však se také zapojily i některé naše redaktorky. Přes 500 úklidů se konalo v »předtermínech«, na zbytek jara je naplánováno dalších cca 600 úklidových akcí, dohromady je to více než vloni za celý rok. Pořadatelé ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody již nyní evidují 16 500 uklizených pneumatik. Teď už jen abychom si udrželi naši vlast, naše obce a města, naše parky a lesy v čistotě.

Mezi dobrovolníky, kteří dokážou nezištně přiložit ruku k dílu a získat další spoluobčany pro smysluplnou akci, byli kandidáti do eurovoleb na levicové kandidátce »KSČM – Česká levice společně!«. »Než uděláme pořádek v Evropské unii, rozhodli jsme se uklidit Česko,« napsali na svých webových stránkách www.nenechmetotak.cz.

Naše příroda i města a obce během víkendu 6. až 7. dubna opět o něco prokoukla, a to díky dobrovolníkům, kteří uklízeli snad v každém koutě České republiky. »Podle údajů které máme k dispozici, se o víkendu konalo 2273 úklidových akcí, do kterých se zapojilo na 65 000 dobrovolníků. Tolik dobrovolníků v České republice v jeden víkend ještě nikdy v historii neuklízelo,« uvedl za organizátory Miroslav Kubásek.

Andrej Bóna, kandidát do EP za KSČM – Česká levice společně!

Jde o osvětu a prevenci čistoty

»Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po druhých, proto se snažíme stále více zaměřovat na osvětu a prevenci vzniku odpadů. Jedním z témat, která se k tomu nabízí, jsou pneumatiky. Ty jsou takovým naším skládkovým evergreenem. Každoročně je nacházíme v lesích, po příkopech či dokonce v potocích, řekách a na dalších těžko uvěřitelných místech. Jen letos během jarních úklidů jich dobrovolníci napočítali 16 500. Přitom je to zhola zbytečné, neboť u nás funguje systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2900 sběrných míst. Ta jsou snadno k nalezení na stránkách www.eltma.cz,« řekl další z organizátorů, Radek Janoušek.

Musíme si chránit zdroje vody, zejména v období sucha. Příklad za všechny - potok Botič je živou tepnou v centru hlavního města, je lemován parky a cyklostezkami, místy ale koryto připomíná spíše stoku. Veliký kus v pátek 5. dubna uklízeli dobrovolníci z Nadačního fondu Veolia – generálního partnera Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jsou to experti na vodu, tedy vědí, proč se do úklidu pustili. »Překvapilo nás, jaké množství vlhčených ubrousků jsme našli, jejich nánosy pokrývaly celé břehy. Ty do vody, jakožto plast, určitě nepatří a ani do kanalizace, kde v čistírnách zanášejí česla a čištění je pak velmi nákladné,« sdělil jeden z dobrovolníků. »Ukliďme svět, ukliďme Česko podporujeme jako hrdý generální partner již 11 let. Jde nám o čistou vodu, tedy je jen logické pomocí této akce upozornit na zbytečné znečištění naší přírody a pokusit se jít s úklidem příkladem pro ty, co toky a vodní zdroje znečišťují,« doplnila ředitelka fondu Vendula Valentová.

21. září – Celosvětový úklidový den

Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko úspěšným úklidovým víkendem zdaleka nekončí. Během zbytku jara je naplánováno dalších 600 úklidů po celé ČR a další průběžně přibývají. Na začátku května pak finišuje fotosoutěž snímků pořízených během úklidových akcí, nově i s kategorií »Pneumatiky« a také soutěž pro školní kolektivy.

Organizátoři akce děkují všem účastníkům, a pokud jste mezi nimi nebyli, nevadí. »Pomozte nám alespoň udržet ČR čistou tím, že budete předcházet vzniku zbytečných odpadů, především jednorázových plastů. A pokud plánujete hodně dopředu, dejte si do kalendáře datum Celosvětového úklidového dne – 21. září 2019«, vyzývají pořadatelé.

(za, mh)