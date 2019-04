Cizinci vadí více lidem

Lidí přesvědčených o tom, že v České republice žije příliš cizinců, mírně přibylo. Myslí si to 40 procent lidí, což je proti loňskému roku o pět procentních bodů více.

Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Názory veřejnosti na dlouhodobý pobyt cizinců v zemi se ale nezměnily. Tři čtvrtiny tvrdí, že by cizinci měli v ČR pobývat jen za určitých podmínek, a podle šestiny by jim dlouhodobý pobyt neměl být umožněn vůbec. Bez omezení by je nechalo v zemi pět procent občanů.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Polovina obyvatel České republiky považuje množství cizinců žijících v tuzemsku za přiměřené. Jako nejpřijatelnější důvod pro jejich přijímání Češi stále pokládají studium a praxi (82 procent) a sloučení rodiny (61 procent). O šest bodů na 61 procent se zvýšil podíl těch, kteří jako důvod pro umožnění pobytu cizinců v ČR uvádí zaměstnání. Zhruba stejně přibylo lidí, podle nichž by imigrantům měl být umožněn pobyt v ČR kvůli podnikání. Souhlasí s tím 52 procent lidí. Naopak nejméně přijatelným důvodem pro přijímání cizinců je to, že se jim v České republice líbí a chtějí tady žít. S tímto odůvodněním souhlasí zhruba dvě pětiny lidí.

V porovnání s loňským rokem se nezměnil ani pohled veřejnosti na přizpůsobení se cizinců českých zvyklostem. Podle tří čtvrtin Čechů by se jim měli cizinci přizpůsobit co nejvíce. Názor, že by jim mělo být umožněno žít v ČR zcela podle jejich zvyklostí, zůstává marginální, souhlasí s ním dvě procenta občanů.

CVVM provedlo průzkum v první polovině března a zapojila se do něj tisícovka lidí starších 15 let.

(cik)