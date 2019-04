Ilustrační FOTO - Pixabay

Plaga: Vláda hodlá dodržet svůj slib

Na růst platů učitelů by v příštích dvou letech mělo jít zhruba 23 miliard korun. Řekl to včera ministr školství Robert Plaga (ANO). Vláda podle něj hodlá dodržet svůj slib růstu platů pedagogických pracovníků na zhruba 46 tisíc korun do roku 2021.

O tom, jak se peníze navíc rozloží do obou nadcházejících let, bude Plaga jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) při rozhovorech o rozpočtu na příští rok. »Celková částka, o kterou se musí navýšit platová základna v regionálním školství, činí v případě učitelů 22 až 23 miliard korun během dvou let. Konkrétní rozložení do dvou let bude předmětem jednání v rámci rozpočtového vyjednávání,« sdělil ministr novinářům. Část peněz by se podle něj měla ukázat i ve výhledu rozpočtu na rok 2021. V současnosti výhledy na další roky se slibovaným růstem nepočítají, ačkoli zástupci vlády již dříve uvedli, že platy dále porostou.

»My jsme v tomto zajedno s panem ministrem. Chtěli jsme nárůst platů postupně tak, aby došlo ke 150 procentům částky z roku 2017, nicméně ještě raději bychom viděli, kdyby to bylo 130 procent průměrného platu v ČR, a takový plat, který by byl pravidelně valorizován,« uvedl pro náš list člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Rozpočet školství činí letos i s evropskými dotacemi zhruba 205,7 mld. Kč, což je přibližně o 30 miliard více než loni. Na růst platů učitelů v regionálním školství má jít letos oproti loňsku celkem 13,5 mld. Kč navíc. Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 %, z toho o 10 % v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky.

Vláda ve svém programu slíbila růst platů do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017, tedy asi 46 000 korun. »Z úvodního jednání s paní ministryní financí jsem si odnesl z její strany potvrzení vládního závazku,« uvedl včera Plaga. Průměrný plat učitele byl loni 35 089 Kč měsíčně. Proti roku 2017 si vyučující polepšili o 10,9 %, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Nepedagogickým pracovníkům ve školství vzrostly platy v průměru na 20 078 Kč, meziročně o 11,8 procenta, řekl ministr. Průměrná hrubá mzda v ČR loni stoupla o 8,1 procenta na 31 885 Kč měsíčně.

Odboráři mají jiný názor

Plaga by chtěl, aby se platy v příštím roce zvedly opět o 15 procent. Peníze navíc by podle něj měly jít stejným dílem do tarifů a na příplatky a odměny. Chce tak vytvořit prostor pro odměňování kvalitnějších učitelů řediteli škol. S tímto rozdělením však nesouhlasí odboráři, kteří usilují o to, aby šlo více peněz do pevných tarifů. Předseda školských odborů František Dobšík řekl, že ředitelé v současnosti rozdělují peníze na odměny až na konci roku, místo aby jimi motivovali průběžně během roku.

»V těchto věcech jsme na straně odborů, raději bychom viděli, aby šlo více finančních prostředků do pevné částky. Tedy do základních tarifů, které se budou postupně navyšovat do roku 2021, tam budou mít učitelé jistotu, že nepřijdou o peníze, že s nimi nebude ředitel manipulovat libovolně podle sebe. Ne každý ředitel ohodnocuje učitele skutečně za jejich kvalitní a odvedenou práci,« je přesvědčen Pojezný. Na druhé straně však zase chápe ředitele, že by chtěli víc peněz pro učitele, kteří vyučují přírodní předměty, např. matematiku, fyzikku, chemii. »Ale jsme s odbory, budeme tak mít jistotu, že učitelé o peníze, pokud budou v tarifech, nepřijdou,« zopakoval poslanec KSČM.

Dobšík také upozornil, že nástupní plat pedagoga je stále velmi nízký. Pohybuje se kolem 25 tisíc korun měsíčně, což podle něj od učitelské profese odrazuje řadu mladých lidí. Jak se letošní zvýšení objemu peněz na platy promítlo do průměrných příjmů učitelů, zatím není jasné. Přesnější údaje o jejich výši na začátku roku bude mít ministerstvo zřejmě v květnu.

(ku)