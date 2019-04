Ministr dopravy Dan Ťok. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ťok ohlásil odchod z vlády

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se rozhodl odejít z vlády. Oznámil to při příchodu na jednání kabinetu. Na odchodu se prý už dříve dohodl s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Ťok řekl, že se do budoucna nechce věnovat politice, ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát. Ministr řekl, že se necítí unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny. »Myslím si, že zrovna firmě Kapsch se hodilo, aby ministr byl slabý, aby dělal to, co je v zájmu této firmy,« řekl Ťok. Firma Kapsch provozuje v ČR mýtný systém, neuspěla ale v tendru na jeho provozování na dalších deset let. Se svou prací na ministerstvu je Ťok spokojen. »Mýto je vysoutěženo, tam jsem vybojoval nejdůležitější boj,« řekl. Za chybu označil například ohlášení rychlého odstranění billboardů z okolí dálnic. Ťok též uvedl, že chtěl opustit kabinet už v lednu, Babiš to ale tehdy nepřijal.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip Ťokovo rozhodnutí přivítal. »Myslím, že česká veřejnost nemá čeho litovat. A i pan ministr odpočinek jistě uvítá, vždyť byl nejdéle sloužícím ministrem dopravy v polistopadové historii,« řekl Haló novinám Filip. Nezvládnutých problémů má podle Filipa odcházející ministr na svém kontě celou řadu. »Vzpomeňme problém na D1, vzpomeňme situaci na železnici, kde přibývá havárií. KSČM samozřejmě ministru Ťokovi nejvíce nemůže odpustit jeho pokusy privatizovat ČD Cargo. Ale abych byl spravedlivý, vzpomenu i jedno pozitivum. Jako Jihočech oceňuji, že pan ministr udržel jako prioritu dostavbu dálnice D3,« uvedl Filip.

Také šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák byl ke končícímu ministrovi poměrně kritický. »V práci Daniela Ťoka coby ministra dopravy vidíme negativa i dílčí pozitiva. Infrastruktura se buduje velmi pomalu, za dobu jeho působení se v celé republice otevřelo jen 61 kilometrů dálnic a ty ostatní se neustále odsouvaly. Stejně tak negativně hodnotíme problémy kolem veřejné soutěže na mýtný systém. Pozitivně ale vnímáme, že se ministerstvu dopravy opakovaně podařilo zajistit dostatek financí na rekonstrukce silnic nižších tříd,« uvedl Hanák.

Dlouhé působení ve funkci umožnilo podle tajemníka sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře potřebné legislativní změny, které při častém střídání ministrů nebyly možné. Projevilo se to podle něho i ve zklidnění situace ve společnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Dle očekávání byla k ministru Ťokovi nejtvrdší pravicová opozice. »Pan premiér prozřel. Dobrá zpráva pro všechny, kteří jezdí na D1, ale zdaleka nejen pro ně,« uvedl předseda STAN Petr Gazdík. »Je logické, že ministr, který nezvládá řídit resort, končí. Ale odpovědnost padá i na hlavu Andreje Babiše a jeho personální politiku,« přisadil si nový předseda lidovců Marek Výborný. Sžíravý byl i předseda ODS Petr Fiala. »Otázka také je, co ministr Ťok řídil. Kauza kolem Kapsche ukazuje, že o dopravě jednali úplně jiní lidé z ANO,« řekl Fiala. Poukázal přitom na kauzu kolem mýtného systému, kdy bez vědomí Ťoka jednal místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek s provozovatelem systému firmou Kapsch a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Vedle potíží kolem mýtného vyčítají dopravní odborníci ministrovi i nedostatek připravených projektů, které by bylo možné okamžitě začít stavět. Ačkoli se v posledních letech rozjela výstavba řady kratších dálničních úseků, co se týče dopravní infrastruktury, patří ČR dlouhodobě k nejzaostalejším zemím EU. Například loni v srpnu napsaly Lidovky.cz, že podle žebříčku kvality vozovek Světového ekonomického fóra patří ČR až 74. místo, které ho řadí na úroveň zemí, jako jsou Egypt, Pákistán, Ghana a Írán. Stále nevyřešeným problémem je například propojení dálniční sítě u Prahy, kam je paprskovitě svedena velká část silniční dopravy v Čechách včetně mezinárodní.

Ťok nyní nechává aranžmá svého odchodu na premiérovi, který bude jednat se prezidentem Milošem Zemanem zítra od 13.00 na Pražském hradě. Ťokův nástupce ve funkci zatím není znám, končící ministr ho sám navrhovat nebude.

(ste)