Johnson znovu zatajil příjem

Kontrolní orgán britského parlamentu pokáral poslance a bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona za to, že nepřiznal všechny své soukromé příjmy.

Podle parlamentního kontrolního orgánu Johnson neuvedl v majetkovém přiznání dvacetiprocentní podíl na nemovitosti v hrabství Somerset na jihozápadě Anglie, z jejíhož pronájmu získával peníze. Postup konzervativního poslance i vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem politika kontrolní orgán označil za »nedostatek respektu«. Johnson se již loni v prosinci musel omluvit za to, že nepřiznal téměř 53 000 liber (1,6 milionu korun). Tehdy řekl, že to neučinil úmyslně, ale nedopatřením. Johnsona mnozí považují za možného uchazeče o post lídra Konzervativní strany a předsedy vlády v případě, že by odstoupila premiérka Theresa Mayová.

(čtk)