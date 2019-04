Brazilský levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - wikimedia commons

Brazilci stále požadují svobodu pro Lulu

Tisíce lidí v neděli demonstrovaly v řadě brazilských měst za propuštění levicového exprezidenta Luize Inácia Luly da Silva z vězení a proti současné ultrapravicové hlavě státu Jairu Bolsonarovi.

Lula (73), který je mnohými považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii Brazílie, byl odsouzen za korupci a do vězení v Curitibě nastoupil přesně před rokem. Lula da Silva, který stál v čele Brazílie v letech 2003 až 2010, obvinění odmítá s tím, že byla politicky motivovaná. Totéž zopakoval v článku, který vyšel v neděli v místním deníku Folha de Sao Paulo. Lula v něm mimo jiné označil za viníka svého odsouzení prezidenta Bolsonara, jehož obvinil z »politické perzekuce«.

Bolsonaro vyhrál loňské prezidentské volby, v nichž chtěl proti němu kandidovat právě Lula, který měl podle průzkumů velkou šanci volby vyhrát. U velké části brazilské populace se totiž Lula stále těší velké popularitě proto, že sociálními programy dostal miliony chudých obyvatel z bídy.

Kandidaturu ale Lulovi loni v září zamítl soud, ač předtím i výbor OSN pro lidská práva vyzval Brazílii, aby mu umožnila ucházet se o úřad prezidenta. Exprezident totiž ještě nevyčerpal všechny možnosti odvolání, do vězení ale musel proto, že byl odsouzen soudem druhé instance. O takové praxi v brazilském soudnictví rozhodl nejvyšší soud v roce 2016. Někteří to ale kritizují a loni v prosinci soudce nejvyššího soudu tento verdikt zrušil. Předseda téhož soudu ale vzápětí jeho rozhodnutí zvrátil.

»Nenašli nic, co by mě usvědčilo: ani nahrávky rozhovorů se zločinci, ani kufříky s penězi, ani bankovní účty v zahraničí,« hájil se Lula v článku ve zmíněném článku. Korupce se podle soudu Lula dopustil tím, že jako úplatek od stavební firmy OAS dostal luxusní byt. Podle obhajoby Lula byt nevlastnil a obžaloba byla postavena na svědectví bývalého šéfa OAS, který vypovídal dohodou za snížení trestu. Proti Lulovi je vedeno více soudních řízení. Letos v únoru byl soudem první instance v jiné kauze odsouzen ke 12 letům a 11 měsícům vězení rovněž za to, že údajně přijal materiální úplatky od firmy OAS a Odebrecht.

(čtk)