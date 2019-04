Sparta v dohrávce kola zdolala Zlín

Fotbalisté Sparty porazili v dohrávce 27. kola nejvyšší soutěže Zlín 2:0 a pojistili si třetí místo v tabulce. O sedmou výhru Letenských z osmi jarních zápasů se ve druhém poločase postarali Adam Hložek a Benjamin Tetteh. Zlín po třetí porážce za sebou zůstal devátý.

Oproti poslednímu ligovému duelu v Mladé Boleslavi nechal sparťanský trenér Ščasný na lavičce Frýdka s Tettehem, kteří by v případě další žluté karty nemohli zasáhnout do nedělního derby se Slavií. Tetteh ale do hry nakonec v 62. minutě naskočil. Místo nich nastoupili v základní sestavě teenageři Hložek s Drchalem. Ve čtvrtém soutěžním utkání za sebou se Letenští museli obejít bez zraněného Dočkala.

Hostující kouč Pivarník v porovnání s minulým zápasem s Olomoucí provedl čtyři změny. Od začátku si vysloužili důvěru Gajič, Čanturišvili, Hnaníček a Železník.

Sparta poprvé zahrozila už ve druhé minutě. Sáček těsně před vápnem vybojoval přímý volný kop a následně se k němu sám postavil, jenže brankovou konstrukci minul. V 18. minutě vypálil Sáček ze šestnáctky, ale zlínský gólman Rakovan jeho pokus zastavil.

V 36. minutě vyzkoušel hostující Bartošák přízemní střelou pozornost brankáře Nity, jenž vyrazil míč na roh. Na druhé straně vzal na sebe roli zakončovatele Hložek, ale zamířil vedle.

Ve druhém poločase pokračovala hra v podobném duchu. Sparťané se tlačili dopředu, vážnější šanci si ale nevypracovali. V 66. minutě se Zlín dostal do přečíslení, které Bartošák zakončil střelou do Nity. Vzápětí domácí udeřili. Karlsson zvládl souboj jeden na jednoho a našel ve vápně volného Hložka, jenž si zpracoval balon a překonal Rakovana.

O chvilku později vypálil zlínský záložník Hlinka nad. V 70. minutě po standardní situaci hostů přešli sparťané do přečíslení, po faulu na Plavšiče nechal rozhodčí domácím výhodu a Kanga přihrávkou uvolnil Tetteha, který prostřelil vyběhnutého Rakovana mezi nohy.

Sparta oplatila Ševcům podzimní prohru 0:1 a doma s nimi neprohrála podesáté za sebou. Zlín ve třetím utkání v řadě neskóroval.

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): »Začátek nebyl úplně špatný. Byť to vyzní divně, nechci říct, že nás překvapili tím rozestavením, do kterého se vrátili po dlouhé době, čekali jsme trošku něco jiného. Začali jsme dobře, protože Kanga si dobře držel pozici nahoře a odskakoval si. Potom samozřejmě viděl, že když si pokryli Sáčka, tak máme trochu problém s výstavbou, začal odskakovat dolů a měli jsme nahoře odříznutého Drchala. Víceméně tím, že jsme reagovali ve druhé půli, tak se to zlepšilo, protože Hložek šel ve funkci druhého útočníka, měli jsme více hráčů v boxu, protože v prvním poločase jsme se dostali do několika nadějných šancí a ty jsme vyřešili buďto špatnou přihrávkou nebo tím, že jsme v boxu hráče neměli. Druhá věc je, že jsme zápas chtěli rozhodnout co nejdřív, ale nabádali jsme hráče k trpělivosti. S Olomoucí jsme otočili až v závěru druhé půle. Věděli jsme, že je to 0:0 a že nemůžeme udělat žádnou chybu, protože Zlín výborně brání. Když si pak představíte, že jdete do organizované obrany, která má 5-4-1, tak je hodně složité se tam dostat. Tam potřebujete hodně náběhů za obranu. My jsme jich neměli tolik, kolik bylo třeba. Jinak si myslím, že kluci pracovali velmi dobře, hlavně ve druhé půli, a že byli trpěliví a nakonec jsme podle mého názoru naprosto zaslouženě vyhráli.«

Roman Pivarník (trenér Zlína): »Věděli jsme, že Sparta je doma silná v kombinační hře, a přijeli jsme s tím, že chceme hrát pozorně a že se Spartu budeme snažit nepustit do vyložených šancí. To se nám v prvním poločase dařilo, i když Sparta byla silná na baloně. Měli lepší držení na balonu, tak jsme pozorně bránili a do šestnáctky jsme je nepouštěli. Byla škoda, že šance, které jsme si v protiútoku vypracovali, jsme nebyli schopní vyřešit a dotáhnout do finální fáze. Ve druhém poločase jsme byli klidnější, aktivnější, znovu jsme pozorně bránili. Nám se to teď opakuje v každém zápase stejně. Z první šance, kterou si soupeř vytvoří, inkasujeme. Bohužel Sparta si vytvořila druhou šanci a z té jsme dostali gól. Snažili jsme se být aktivní, tlačili jsme se dopředu. Bohužel Bartošák rozehrál špatně standardní situaci, která vyslala soupeře do brejkové situace. Navíc, když se vracel zpátky, tak Tetteha nenabral natěsno a nechal mu dost prostoru, aby mohl zakončit. Druhá šance skončila gólem. Na Spartě se dá uhrát dobrý výsledek, ale podle mě potřebujete trochu štěstí, abyste šance, které si soupeř vytvoří, dokázali přežít a byli nebezpeční dopředu.«

Sparta Praha - Fastav Zlín 2:0 (0:0)

Branky: 67. Hložek, 70. Tetteh. Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Novák - Franěk (video). ŽK: Kanga - Čanturišvili, Hnaníček. Diváci: 9325.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Kanga, Hašek (57. Plavšič), Karlsson (89. Čivič) - Drchal (62. Tetteh). Trenér: Ščasný.

Zlín: Rakovan - Matejov (80. Džafič), Buchta, Gajič, Bartošák - Čanturišvili, Jiráček, Hnaníček (89. Jakubov), Hlinka, Holík - Železník (72. Vyhnal). Trenér: Pivarník.

1. Slavia 27 22 2 3 69:20 68 2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61 3. Sparta 27 16 5 6 47:23 53 4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45 5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42 6. Mladá Boleslav 27 10 8 9 46:40 38 7. Olomouc 27 11 4 12 33:39 37 8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36 9. Zlín 27 11 3 13 31:35 36 10. Teplice 27 10 5 12 31:38 35 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians 1905 27 6 9 12 25:35 27 15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20 16. Dukla 27 5 4 18 22:54 19





