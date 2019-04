Kauza Nikulin: Pelikán chyboval, řekl Ústavní soud

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) porušil při vydávání do USA práva údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Nepočkal na definitivní vyřešení jeho žádosti o azyl, včetně soudního přezkoumávání. Uvedl to Ústavní soud (ÚS).

ÚS vyhověl včera Rusově stížnosti a Pelikánovo rozhodnutí zrušil, a to i přesto, že Nikulin nakonec azyl nezískal a je od loňska v zámoří.

Nález Nikulinovi otevírá cestu k možnému odškodnění za nezákonné rozhodnutí exministra, uvedl jeho advokát Martin Sadílek. Pelikán nález nechce komentovat, zatím se prý nevyjádří ani ministerstvo spravedlnosti.

ÚS se rozhodl zasáhnout, přestože nález těžko může zvrátit již provedené vydání Nikulina do USA. Nález přijal s ohledem na možné budoucí opakování podobného postupu. »Kdyby ÚS takovýto postup, respektive rozhodnutí ministra jako protiústavní nezrušil, mohl by přispět k tomu, že k takovému ústavně nesouladnému předčasnému postupu ministra dojde i v budoucnu, čemuž je u takto vysoce závažného a obtížně napravitelného typu zásahu nutno jednoznačně předejít,« uvedl soud.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič považuje nález Ústavního soudu za varující. »Považuji to za závažnou věc. Ukazuje se, že spekulace a pochybnosti, které se kolem vydání pana Nikulina vyrojily, měly zřejmě racionální jádro. Je to závažný signál o tom, jak ministerstvo spravedlnosti v minulosti fungovalo,« řekl Haló novinám Grospič, který zároveň upozornil na to, že ve prospěch ministra Pelikána v minulosti rozhodl Nejvyšší správní soud, což občanům ČR na právní jistotě také nepřidá.

Rusa zadržela česká policie v říjnu 2016 v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox.

Pelikánovo rozhodnutí z 29. března 2018 bezprostředně předcházelo Nikulinovu vydání a bylo jeho nezbytným předpokladem. Podle stížnosti zvolil exministr spravedlnosti nezákonný postup. V době vydání Pelikánova rozhodnutí totiž česká justice ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na humanitární azyl.

Podle pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se Rus v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do USA. Bylo by to prý v rozporu s podstatou institutu mezinárodní ochrany. Podle ústavní stížnosti však běžící azylové řízení přesto tvořilo překážku pro ministrovo rozhodnutí o vydání.

Prakticky současně s USA o Nikulina neúspěšně žádalo i Rusko kvůli internetové krádeži 3450 dolarů spáchané v roce 2009. Kolize obou žádostí vyvolávala politické pnutí na mezinárodní i domácí scéně.

Nikulinovo vydání do USA ocenilo americké velvyslanectví v Praze, naopak ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Pelikánův krok podkopává základy česko-ruské spolupráce. ČR se podle Rusů při rozhodování »neřídila právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority«. Nikulinovo vydání vyvolalo kritickou reakci také u prezidenta Miloše Zemana, který Pelikána loni v únoru žádal o Nikulinovo vydání do Ruska. Včerejší rozhodnutí ÚS tudíž Hrad velmi uvítal. »Nyní mohu jen konstatovat, že byl potvrzen zásadový postoj pana prezidenta v této citlivé kauze,« komentoval ho mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Momentálně je Nikulin ve Spojených státech. Tamní orgány jej nechaly podrobit psychiatrické expertize kvůli ověření příčetnosti. Pokud bude shledán vinným, hrozí Nikulinovi až 30 let vězení. Nález ÚS uvádí jako poslední známé místo Nikulinova pobytu jednu z kalifornských věznic. (ste)