Centrální plánování

Pokaždé, když přemýšlím nad tématem sloupku, vybírám nějaké určité téma. Poslední dobou mne ale napadlo témat více – nedostatek zaměstnanců v řemeslných profesích, plýtvání v potravinách (opět jsem narazila na přetlak pečiva), ekologické problémy a mnohé jiné. A když se nad tím zamyslím tak nějak v globálním měřítku, napadá mě, že za tím vším je jedna jediná věc – většina toho, co se děje a co se každého z nás dotýká, je řízeno základní věcí – kapitálem. Peníze určují množství, cenu, čas i způsob užití. Věcí i lidí…

Jenže když necháme o všem rozhodovat sílu kapitálu, respektive sílu trhu, zapomínáme na lidskou sílu a spotřebu. Respektive na lidskost samotnou.

Mnohé velké firmy se potýkají s tím, že nemají dostatek mladých kvalifikovaných zaměstnanců. Proč? Protože pro dnešní mladé je mnohem lukrativnější hnát se za penězi, za co nejvyšším vzděláním a tedy ziskem. Přitom, jak jsme psali včera na stránce ekonomiky, očekávají ekonomové vzrůst výroby zvláště ve stavebnictví a přidružených odvětvích. Kdo ale postaví domy, natáhne elektřinu, prokope kanalizaci?

Další problém, na který jsem narazila, je neuvěřitelné plýtvání. Zdražují se ceny pečiva, protože jsou suchá léta a výnosů z polí je málo, ale přitom se peče pečivo tak, že ve velkoobchodech, ale i v malých pekárnách jde až třetina výroby do… k likvidaci, protože se nestihne včas prodat. (A my máme čím krmit zvířata na farmě.) Navíc se mnohé z výrobků nesmyslně balí do několika vrstev plastů, i když by bohatě stačilo v rámci osvěty veřejnosti říci, že když si chcete koupit toto, může to být zabaleno v ekologičtějším balení (papíru například), jen to musíte sníst dřív, což je ale stejné datum, jako datum minimální spotřeby na plastovém obalu…

V čem tkví jádro problému? V tom, že žijeme v tržní ekonomice, kdy peníze určují vše. Jenže peníze nemyslí. Nepočítají s lidskými důvody, emocemi, životními zvraty. Nepočítají u odpadu s dobou rozkladu. Nepočítají s budoucností. Nepočítají s živelností… S tím mají počítat ekonomové, analytici a jiní experti. Jenže kalkulačka místo srdce mnohdy zaostává nad realitou.

Podobný problém řešil i jistý sociolog v jistém rozhlasovém pořadu. A když se ho moderátorka zeptala, jak z toho ven, řekl, že jednoduše – zpátky! Nebudu zpívat o tom, jak dříve bylo líp, ale jedna věc fungovala – centrální plánování – od školek, škol, přes zaměstnání, výrobu (věcí, bytů, jídla), spotřebu, po likvidaci. Dnes by se to dalo pojmout jinak a lépe… O tom žádná. Ale tento stávající společenský systém zdá se mi z mnoha úhlů pohledu poněkud nešťastný. Neekonomický a bez budoucnosti. Chtělo by to změnu…

Helena KOČOVÁ