Při první bouřce Piráti stahují plachty – koalice nade vše

Minulý týden byl v pražské koalici ve znamení dohadů, co s prázdnými byty. Ostatně toto téma jiskřilo už v předvolebních debatách do Zastupitelstva hl. m. Prahy a k myšlence, že se s tím musí něco udělat, se hlásily všechny kandidující subjekty. Piráti šli dokonce tak daleko, že si osvojili volební program KSČM, když začali prohlašovat, že je nutné získat přehled o prázdných bytech i vlastnících, případně je zatížit vyšší daní.

Ovšem poté, co primátoru Hřibovi nedávno uklouzlo, že by město mohlo zadat analýzu skrze odběr elektřiny a následně prázdné byty zdanit, bylo zle. Ze strany především TOP 09 padala silná slova o šmírování, diskriminaci soukromého vlastnictví a krizi koalice, až primátor Hřib zase pěkně vycouval s tím, že si v koalici všechno vyjasnili a že vlastně on nic takového nenavrhoval. S jakým pocitem úlevy a spravedlnosti asi uléhali Pražané poté, co je Jiří Pospíšil (TOP 09) ujistil, že po velmi důkladné debatě může uklidnit Pražany, že tato městská rada nebude připravovat sankční opatření pro vlastníky více nemovitostí. Možné zdanění za jejich koalice nehrozí a mají na to jasný názor. A nejeden senior zatlačil určitě v oku slzu dojetí, když primátor Hřib připojil ujištění, že vedení města bude hledat pozitivní motivaci k tomu, jak přimět vlastníky více nemovitostí, aby je pronajímali, a nepůjde cestou zdaňování prázdných bytů. Vždyť jsou to přece hodní kapitalisté, kteří se všeho rádi vzdají ve prospěch ostatních.

Slibuji, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal. Koaliční krize je zažehnána, krize bytová mě nezajímá. A tak se ptám, co na to asi teď říkají mladí, kteří nemají kde bydlet, kteří nemají 8,5 milionu na nový byt či na hypotéku, kterou by určitě s radostí do konce života spláceli? Co na to říkají senioři, kteří celý život pracovali a teď nemají na zaplacení vysokých nájmů a dalších nákladů na bydlení? Nebo matky samoživitelky, nízkopříjmoví občané a další, kterým hrozí bydlení pod mostem, zatímco spekulanti s byty si mastí kapsy a developeři za tučné zisky stavějí luxusní byty pro bohaté a tzv. investiční byty na kšeft, plynoucí z nedostatku dostupného bydlení. Hlavně, že majitelé bytů a domů - které zejí prázdnotou, které slouží ke spekulacím nebo se úmyslně čeká, až spadnou, aby lukrativní pozemek přinesl další mamon - mají spojence. Spojence, který bude střežit jejich prebendy a kšefty, ať už na magistrátu či v Evropském parlamentu. Ovšem jen do té doby, dokud mu to voliči dovolí.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha