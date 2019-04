Každodenní reklamní masáž

Rozmanitost spotřebního zboží je nám často předkládána jako důkaz toho, že se máme skvěle. A opravdu, v obchodech, těch kamenných i těch internetových, to vypadá úžasně. Potraviny, drogerie i elektronika se objevuje ve všech možných barvách i tvarech.

Prostě pastva pro oči. Kdyby tuto nádheru přeci jenom někdo náhodou přehlédl, je tu kvalitní a vkusná reklama. A ta vás nemine, to se nemusíte bát.

Najdete ji na obrazovce televize, když sledujete film. Na billboardech a plakátech na každém rohu. A samozřejmě také na každé internetové stránce, kterou otevřete, včetně profilu na vaší oblíbené sociální síti. Kapitalismus v této oblasti opravdu válí. Ve snaze prodat co nejvíce zboží se totiž daří komercializovat v podstatě všechny světonázory, které v naší společnosti momentálně můžeme najít.

Abys byl drsný chlap, tak musíš pít tuto značku piva, pokud jsi naopak progresivní muž, který bojuje proti stereotypům, tak to budeš potřebovat tenhle holicí strojek. Jestli chceš, aby tě milovaly tvoje děti, tak potřebuješ správný prací prášek, a když chceš světu ukázat, že jsi silná žena, která se obejde bez pomoci muže, tak bez pořádné řasenky to nepůjde. Zkrátka bez nákupu správného produktu od té správné značky to není ono.

Kapitalismu se podařilo i několik opravdu husarských kousků. Jedním z nich je i komercializace boje proti němu samotnému. Rudou vlajku si objednej na mezinárodním e-shopu, tričko s Che Guevarou si kup v obchoďáku a můžeš vyrazit na demonstraci. Nebo si kup kafe do recyklovatelného kelímku a plátěnou tašku z bio bavlny a jsi bojovníkem proti ekologické katastrofě. Dělej si vlastně, co chceš, jen u toho konzumuj, aby se kolečka zisku a spotřeby hezky točila.

Jo, a pokud by se náhodou stalo, že na to nebudeš mít, protože jsi všechny peníze utratil za nájem a jídlo, tak nezoufej. Reklama na nebankovní půjčku je hned vedle.

Arťom KORJAGIN, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)