Výstav piva byl loni v tuzemsku rekordní

Tuzemské pivovary loni vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, výstav meziročně vzrostl o 4,7 procenta. Za zvýšením produkce stálo hlavně pivo určené na vývoz, u kterého vzrostla výroba meziročně o 11,8 %. Tuzemská spotřeba piva se loni zvýšila o 2,9 % na 16,5 mil. hektolitrů. Na obyvatele se loni u nás vypilo 141 litrů, meziročně o šest velkých piv více, uvedli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

Znovu se ale klesl podíl konzumace čepovaného piva v restauracích a hospodách na celkové konzumaci, a to o dva procentní body na 36 %. »Rostoucí zájem o české pivo v zahraničí nás těší a stejně tak dobrý výsledek na domácím trhu. Naopak špatnou zprávou je pokračující přesun konzumace z hospod do domácností. To neprospívá naší pivní kultuře, ani české ekonomice,« prohlásil předseda svazu František Šámal.

Na Slovensko a do Německa se vývoz zvýšil o 14 % a devět procent, do obou zemí tak šlo více než milion hektolitrů českého piva. Skoro o 60 % vzrostl vývoz do Maďarska. V rámci zemí mimo EU posílil o 54 % vývoz do Ruska, kam se vyvezlo 375 000 hektolitrů.

Lahvové pivo mělo loni 40procentní podíl, sudové pak 34%. Spotřeba piva v plechovkách vzrostla o více než čtvrtinu a dosáhla 11 % celkového výstavu. Naopak klesla spotřeba piva v plastových lahvích.

Proti předloňsku se výrazně lépe prodávaly míchané nápoje na bázi piva, polepšily si o 42,5 %. Dosáhly výstavu 429 000 hektolitrů.

Stejně jako v posledních letech klesla spotřeba výčepních piv (na 45,2 %), naopak roste spotřeba ležáků (na 50,3 %).

Import piva do ČR se zvýšil o 18,3 % na 395 000 hektolitrů. Na více než trojnásobek loni vzrostl dovoz belgického piva, o pět procent se zvýšil dovoz z Polska. Naopak klesl dovoz piva z Německa. Nejvíce se pivo dováží z Polska, Maďarska a Belgie.

Sladovny ohrožuje úbytek orné půdy

Výroba sladu v České republice loni stoupla o 0,2 % na 547 500 tun, z toho zhruba polovina šla na export. Sdělil to generální ředitel největšího výrobce sladu v ČR Sladoven Soufflet Richard Paulů. Podle něj je problémem stále větší úbytek ploch, na kterých se pěstuje jarní ječmen, z něhož se slad vyrábí, i úbytek orné půdy vůbec.

V ČR funguje 28 sladoven. Země je pátým největším výrobcem sladu v EU a má dvouprocentní podíl na světovém trhu.

Největšími odběrateli sladu jsou podle Paulů Polsko a Německo. Největší meziroční nárůst byl však loni do Nigérie, Panamy a Kolumbie, naopak klesl vývoz do Maďarska a Velké Británie. Český slad se vyváží do 47 zemí světa. Export přitom stále roste, loni o 4,8 %.

Ředitel dlouhodobě upozorňuje i na úbytek orné půdy v ČR, která se stále více zastavuje, i když tento trend v poslední době polevil. Loni se výměra orné půdy u nás snížila na 2,959 mil. hektarů, zatímco v roce 2009 měla 3,026 mil. hektarů. Za posledních 26 let bylo podle Paulů každý rok v průměru ztraceno 10 000 hektarů půdy, v posledních deseti letech pak činil roční úbytek kolem 7000 hektarů.

