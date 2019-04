Jedno velké bloudění

Paní ministryně financí hledá úspory. Nejdříve se zmíní o »státních« pojištěncích. Potom požádá kolegy ve vládě, aby »přitáhli šrouby«. Dnes je na stole třetí pokusný chroust. A tentokrát pěkně strukturovaný. Zvýšíme spotřební daň z cigaret a alkoholu a z hazardu. To je v EU poměrně běžné – jen to nikdo nenavrhuje těsně před volbami. Pokud jde o hazard – tam situace po bezbřehém otevření »trhu« v devadesátých letech pomalu ale jistě spěje k regulaci. Jenom Sazka hned od počátku plní úlohu podporovatele sportu. A co ti ostatní? Co kasina? Co kurzové sázky? Co hrací (v oficiální hantýrce »výherní«) automaty? A což takové internetové sázení?!

Zdá se, že návrh by měl být poněkud strukturovanější. Tyhle hry, které podle psychiatrů přivedly řadu osob na scestí, pokud jsou zdaněny, plní státní rozpočet. A pokud se danění nedaří?

Nu bylo by vhodné na jedné straně se podívat, kde nezdaněné peníze utíkají a na druhé straně si vzít příklad ze Sazky. Nebo nám zdraví naší populace, které může podpořit dotace do rozvoje sportu právě z těchto peněz, nestojí za trochu zamyšlení? Já vím, jde o systémovou úvahu. Jde o peníze, které budou »omašličkované«, čili určené jasně na daný účel. Nebo je lepší dál lamentovat, že na sport – hlavně ten masový – nějak stále nezbývá, a diskutovat dále o náplni nově zakládané Sportovní agentury?

Námět je zde. Uvidíme, co se z něj vyvine. Třeba si někdo příkladu jasného určení peněz ze Sazky všimne.

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)