O lidská práva opravdu nejde

Volání po skončení bojů v Libyi, tedy zastavení postupu vojsk revoltujícího generála, se ze strany USA a Evropské unie, tedy vlastně NATO, nese ve znamení »lidských práv«. Člověk se až diví, kolik takových obav je neustále vyslovováno, ač prvopočátek veškerých problémů je přesně u těch, kteří tyto obavy vyslovují. Bylo tomu tak v Jugoslávii, bylo tomu tak i v Libyi, kterou rozvrátili právě ti, co dnes »pláčou« nad další eskalací zdejší války a vlastně nad nebezpečím, že jejich libyjské vládě, jim nakloněné, »zvoní umíráček«.

Haftar je totiž nečitelná postava. Původně Kaddáfího spojenec se postupně změnil v jeho nepřítele a postavil se na stranu Spojených států, když před tím nějakou tu dobu strávil asi dva roky v centru CIA v Langley a dostal dokonce americké občanství. To se za tak krátkou dobu a ještě vojáku režimu, s nímž USA udržovaly diplomatické styky, i když v té době byl v nemilosti, nestává. Po porážce džamáhírije, tedy Kaddáfího »lidového« režimu, se stal vrchním velitelem popřevratových vojsk a poté odpůrcem Západem protežované tripoliské vlády, aby loni dokonce jednal o čemsi v Moskvě se samotným ministrem zahraničí Lavrovem. Je jistě možné, že americká strana pochopila, že Haftar je neřiditelný, ale i to, že vojenská operace jeho armády byla naplánována v Langley. To, co se zdává jako nepochopitelné, má často jinou logiku.

Je tu i možnost, že Rusku akce Haftara vyhovuje. Proč ne? Za Kaddáfího byly styky mezi ním a Ruskem velmi dobré, a že by kolem Haftara nebyli lidé, kteří si tu dobu pamatují a něco tehdy třeba i znamenali? A jak známo, nejen arabští vůdci často dokážou přejít k tomu, od něhož kyne větší zisk. Pro Rusko byl Kaddáfí postava hodna spolupráce, pro USA a její satelity nikoli. Šlo však o ropu, ne o veřejně proklamovaná lidská práva. Tomu může věřit jen neználek poslouchající Českou televizi. Kaddáfího tedy svrhla natovská intervence a podpora sil, které stály proti němu v opozici, počínaje islamisty (pro zajímavost: Saúdská Arábie islamistickým skupinám v arabském světě prý dala až 87 miliard dolarů) a konče prozápadními emigranty. Lidská práva se v tom jaksi úplně ztratila, i když bombardování Libye silami NATO tehdy bylo »pod jejich praporem«, tedy alespoň slovním. Poté tankery s ropou namísto do Číny a jinam za dolary či eura začaly směřovat na Západ.

Nyní většinu těžních věží ovládá prý Haftar. Kam budou, vyhraje-li, odtud tankery směřovat, není vůbec jasné. Západ, tzv. mezinárodní společenství, tedy USA a NATO, chce, aby směřovaly jejich směrem. Vyznej se v tom, člověče! Jediné pravdivé na tom je, že o »lidská práva«, jako obyčejně v amerických »válkách«, opravdu a opravdu nejde.

Jaroslav KOJZAR