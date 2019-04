Ilustrační FOTO - Haló noviny

Návrh nového zákona? Bez součtu povinností se neobejde

Součástí každého nového návrhu zákona asi bude seznam povinností, které by v případě schválení přinesl. Navrhuje to skupina poslanců opozičních ODS a Pirátů a vládního hnutí ANO. Cílem je, aby se lidé včetně podnikatelů snadněji orientovali v právních předpisech.

Ačkoli za předsedou poslanců KSČM Pavlem Kováčikem s takovým návrhem nikdo nepřišel, on ho bere. »Je naprosto v pořádku, pokud se objeví návrh na změnu zákona, aby občan přesně věděl, co to pro něj znamená. Co mu přinese za povinnosti, a jaká v té souvislosti má práva. Pokud by to tak fungovalo, považoval bych to za ideální. Až to uvidím na papíře, budu se k tomu moci vyjádřit podrobněji,« sdělil Haló novinám Kováčik. Vůbec se netajil tím, že se mu samotná myšlenka zamlouvá. Zároveň poznamenal, že pro poslance KSČM by to neznamenalo žádnou zátěž. »My už tuto podmínku máme stanovenou pro toho, kdo předkládá zdůvodnění svého návrhu na klubu. Pro nás to tedy není žádná novinka, žádný problém do budoucna,« zdůraznil Kováčik.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Zákon by nesl i seznam sankcí

»Chceme, aby byl právní řád pro občany srozumitelnější,« uvedl na tiskové konferenci ve Sněmovně místopředseda ODS Martin Kupka. Seznam by obsahoval podle návrhu nejen nové povinnosti, ale také přehled sankcí hrozících při jejich neplnění a přehled rušených povinností. Seznam ve formě tabulky by byl součástí důvodové zprávy každé předlohy bez ohledu na to, kdo je jejím předkladatelem. Před vydáním zákona ve sbírce by byl přehled doplněn o povinnosti, které byly do předlohy začleněny při jeho schvalování.

Úprava souvisí s elektronickou sbírkou zákonů, která by měla být spuštěna v ostrém provozu podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka od roku 2022. Před tím by se měla 1,5 roku testovat. Informace budou podle něho k dispozici ve formě otevřených dat, budou tedy bezplatné.

