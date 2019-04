Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Nováková končí, Kremlík a Havlíček do vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi Miloši Zemanovi navrhl nástupce končícího ministra dopravy Daniela Ťoka. Měl by jím být Vladimír Kremlík. Zároveň Babiš oznámil, že odvolá i ministryni průmyslu Martu Novákovou. Ji nahradí Karel Havlíček.

Havlíček je místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Kremlík je náměstkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Prezident podle Babiše se změnami souhlasí.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip oba nové ministry zná, s hodnocením personálního rozhodnutí premiéra chce však počkat. »Na slova a sliby moc nedám, počkám si až na výkon nových ministrů. Nicméně, sledoval jsem činnost pana Kremlíka na Úřadu pro zastupování států ve věcech majetkových a musím říct, že pracoval s vysokou odborností, jeho právní analýzy byly vždy v pořádku,« ocenil Filip kandidáta na ministra dopravy.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Nezapomenout na ochranu přírodních zdrojů

Doufá, že se osvědčí i Karel Havlíček na průmyslu. »Pana Havlíčka znám z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. KSČM malé podnikatele vždy podporovala, takže jsme měli hodně společných témat. Uvidíme, jak to bude v ministerské pozici. Každopádně od něj očekáváme, mimo jiné, zintenzivnění práce v oblasti ochrany přírodních zdrojů,« řekl Filip Haló novinám a odkázal tak na sedm podmínek KSČM pro toleranci vlády, mezi nimiž je i »ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou« a »zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou«.

Sám Havlíček považuje za své hlavní priority podporu podnikání nebo dokončení restrukturalizace státních agentur. V energetice je podle něj nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky. Velké personální změny na ministerstvu podle svých slov nechystá.

Kremlík se ke svým prioritám zatím nevyjádřil, v minulosti měl ale blízko k ČSSD. Byl poradcem Vladimíra Špidly, místopředsedy Senátu za sociální demokracii Jaroslava Musiala a asistentem místopředsedy vlády Pavla Rychetského.

Další změny nejsou vyloučeny

Zeman přistoupí ke změnám ve vládě 30. dubna po návratu z návštěvy Číny. S kandidáty Kremlíkem a Havlíčkem by se měl sejít ještě před zahraniční cestou. Se jménem žádného z adeptů nemá Zeman problém, řekl Babiš po zhruba hodinové schůzce. Havlíčka podle něj prezident zná dobře, s Kremlíkem se nezná.

Premiér po schůzce na Hradě uvedl, že s hlavou státu probírali kompletně celou vládu. Nevyloučil další změny v kabinetu, aktuálně ale navrhuje pouze konec Novákové a Ťoka. »To je pro tuto chvíli všechno,« řekl.

Vojtěch Filip by další změny v kabinetu rozhodně uvítal. »Řadu problémů vidím v resortu zahraničí a zdravotnictví,« řekl Filip a připomněl například exces s nápadem na změnu hrazení za státní pojištěnce. »Takovou politiku bychom určitě podporovat nemohli,« podotkl Filip.

Nezvládla přechod ze soukromého sektoru

Konkrétní důvody odchodu Novákové nechtěl Babiš komentovat. »Já jsem s paní Novákovou o tom mluvil, není jednoduché přijít z privátního sektoru do státní správy, která funguje úplně jiným způsobem,« poznamenal. Odmítl, že by důvodem byl incident, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. Nováková v únoru rovněž čelila silné kritice poté, co důvod pro drahá mobilní data v ČR hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí. Nováková v tiskové zprávě jen uvedla, že premiérovo rozhodnutí ji odvolat respektuje. Čtyřiašedesátiletá Nováková byla ministryní od loňského června, kdy začala fungovat koaliční vláda ANO a ČSSD.

Ke Kremlíkovi Babiš řekl, že ho zná už z doby, kdy byl ministrem financí. Poznamenal, že ohledně tohoto kandidáta dostává mnoho anonymů, ale věří mu. »Je to profesionál, pracovitý člověk, myslím, že jsem si prověřil dostatečně ty různé informace, co na něj přišly,« řekl.

(ste)