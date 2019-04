Fukušima. ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv

Osm let po jaderné havárii výzva k návratu

Japonské úřady po osmi letech zpřístupnily necelou polovinu města Ókuma, jež bylo evakuováno po havárii jaderné elektrárny Fukušima, kterou 11. března 2011 poničilo katastrofální zemětřesení a přívalová vlna tsunami.

Dekontaminační práce v oblasti města ležícího asi sedm kilometrů jihozápadně od elektrárny zásadně snížily hladinu radiace, kvůli níž se obyvatelé města dosud nemohli vrátit do svých domovů. Další město Futaba, které je nedaleko elektrárny, zůstává uzavřeno.

Úřady oznámily, že 40 % města Ókuma je nyní bezpečných pro trvalý pobyt. Z 10 341 lidí, kteří v Ókumě žili před katastrofou, jich ale podle průzkumu veřejného mínění z loňského roku plánuje návrat do svého domovského města jen 12,5 %. List Asahi šimbun uvedl, že téměř dvě třetiny evakuovaných obyvatel mají stále obavy ze zamoření radiací, navzdory tvrzení úřadů, že oblast byla úspěšně vyčištěna. Řada obyvatel navíc v uplynulých osmi letech našla nové zaměstnání a domov v jiné lokalitě a už se nechce stěhovat.

Zemětřesení o síle devíti stupňů a následná vlna tsunami vyřadily ve Fukušimě z provozu chladicí systémy elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a do moře se uvolnily radioaktivní částice. Únik radiace ve Fukušimě si vynutil evakuaci zhruba 160 000 lidí. V březnu úřady registrovaly více než 40 000 lidí, kteří se stále nemohli vrátit do svých domovů, včetně 10 000 obyvatel města Ókuma.

Obyvatelé Ókumy měli v poslední době dovoleno denně navštěvovat své domovy, aby je mohli udržovat. Místní představitelé doufají, že otevření nové radnice, obchodu s potravinami a další infrastruktury, plánované na příští měsíc, návrat lidí podpoří.

Problém představuje část centra města poblíž vlakového nádraží, která zůstává uzavřená kvůli hladině radiace překračující povolené limity. Také nemocnice nebude fungovat ještě dva roky, takže místní budou muset za lékařskou péčí dojíždět autobusem do sousedního města.

Oblast mezi městy Ókuma a Futaba se navíc v současné době využívá jako provizorní úložiště více než dvou milionů metrů krychlových radioaktivní zeminy, která byla shromážděna během dekontaminačních prací kolem Fukušimy v uplynulých letech. Vláda slíbila, že ji do roku 2045 z prefektury Fukušima odveze, doposud se jí ale nepodařilo najít místo, kde by mohla být trvale uložena.

Kritici zpřístupňování oblasti kolem Fukušimy tvrdí, že vláda usiluje o rychlý návrat lidí do dříve zamořených oblastí kvůli letní olympiádě, která se uskuteční v Tokiu příští rok. Iniciativa má ukázat, že je země bezpečná.

(čtk)