Jak postavit plavební stupeň Děčín?

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) je přesvědčen o nutnosti stavby plavebního stupně Děčín, který na Labi zajistí dostatek vody pro lodní dopravu. Pomůže ale také zadržet vodu v krajině, což je v současných suchých letech nezbytné.

»Děčínský stupeň má pro nás význam i z hlediska přepravy zemědělských komodit, má to vliv na zaměstnanost. Požádal jsem generálního ředitele Povodí Labe, aby se spojil s Českou zemědělskou univerzitou, aby požádal České vysoké učení technické, aby našli cestu, jak to udělat, aby to šlo. Abychom neříkali jenom, že to postavit nejde,« řekl Toman. Projekt je důležitý i z pohledu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM). Každá loď ubere z přetížených silnic 60 kamionů, i tím podle něj prospěje vybudování plavebního stupně životnímu prostředí.

Hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

»Touto akcí chceme nastartovat sérii kroků, aby byl Plavební stupeň Děčín jako potřebná stavba v průběhu několika let realizován. Musíme nahlas říct, že plavební stupeň lze postavit,« řekl předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický.

Na závěr setkání na zámku v Děčíně účastníci podepsali Děčínské memorandum na podporu českých vodních cest. Cílem je podle nich nejen výstavba samotného Plavebního stupně Děčín, ale zachování lodní dopravy v Česku, která je vážně ohrožena.

Vodní doprava na Labi od 90. let upadá, jedním z hlavních důvodů je nedokončená Labská vodní cesta. Chybí postavit poslední dva plavební stupně Děčín a Přelouč, aby byla zajištěna celoroční splavnost od hranic s Německem až po Pardubice. »V loňském roce nebylo kvůli suchu možné vyplout z Ústí nad Labem směrem na Děčín 217 dní, Labe nebylo splavné více než půl roku, a sledujeme, že se tato situace rok od roku zhoršuje,« řekl ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Výstavba plavebního stupně Děčín se připravuje léta a vyžádala si stovky milionů korun. Počítá s výstavbou tří jezových polí, která bude možné v případě velké vody sklopit. Součástí projektu je výstavba rybího přechodu, ale také třeba prohloubení nebo zúžení koryta. Projekt, jehož náklady se odhadují zhruba na čtyři miliardy korun, počítá i s rekultivací okolí řeky v místech zaústění přítoků. Na přírodě blízká opatření by měla jít zhruba čtvrtina nákladů na výstavbu plavebního stupně.

Stavbu dlouhodobě brzdí problémy s jejím vlivem na životní prostředí. Vláda před rokem podmínila stavbu stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. Správa Národního parku České Švýcarsko ale došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat. Přípravu projektu tak zablokovala.

(ng)