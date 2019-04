Ilustrační FOTO - Pixabay

Merkelová chce dát Britům čas

Německá vláda chce dát britským politikům přiměřený čas, aby našli kompromis v otázce brexitu.

Spolkovému sněmu to řekla kancléřka Angela Merkelová, podle níž by mohlo jít o vícero měsíců. Odložení brexitového termínu by tak nejspíš bylo delší než chtěla britská premiérka Theresa Mayová. Ta požádala o odklad do 30. června.

Merkelová dopoledne podotkla, že osmadvacítce zbývá už sotva 59 hodin, aby zabránila vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody, které podle ní není v zájmu nikoho. Pokud by se žádné řešení nenašlo, opustila by Británie Unii zítra.

Šéfka německé vlády také poznamenala, že při úterním jednání v Berlíně ji Mayová ujistila, že bude spolu s opozicí nadále hledat cestu ze současné těžké situace. »Vláda je toho názoru, že bychom oběma stranám měli dát přiměřené množství času,« uvedla Merkelová, podle níž podobné rozhovory požadují vytrvalost a připravenost ke kompromisu.

»Prodloužení by mělo být tak krátké, jak je jen možné, ale mělo by nám zároveň dát určitý klid, abychom se tím samým tématem nezabývali každé dva týdny znovu,« míní Merkelová. Záležitost by se podle ní ale neměla zbytečně protahovat. Až se Británie rozhodne, může hned odejít.

(čtk)