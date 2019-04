Ilustrační foto - wikimedia commons

Netanjahu sestaví vládu, ustojí obvinění?

Izraelská média označila premiéra Benjamina Netanjahua za vítěze úterních voleb, který bude sestavovat příští vládu.

Po sečtení 97 % hlasů získal Likud ve 120členném parlamentu 35 křesel, což je stejně jako rivalská středová koalice Modrá a bílá. Podle listu The Times of Israel má ale Netanjahu otevřenou cestu k pátému premiérskému mandátu, neboť jeho blok pravicových stran se bude moci opřít o většinu 65 křesel.

Podle listu The Jerusalem Post vznikne kabinet, který ustojí obvinění z korupce, jež by mohl proti Netanjahuovi vznést generální prokurátor Avichaj Mandelblit. Netanjahuova strana Likud a její spojenci dají dohromady 65 ze 120 mandátů a Netanjahu už slíbil, že vládu sestaví rychle. Mandelblit v únoru oznámil, že hodlá premiéra obvinit z korupce a podvodu. Doporučila to policie, která se zabývala třemi kauzami spojenými s premiérem. Obvinění bude předcházet výslech ministerského předsedy.

Rozhodnutí za šest měsíců

Očekává se, že k výslechu Mandeblit předvolá Netanjahua v červenci a rozhodnutí o konečném obvinění pak padne za šest měsíců. To, že v případě obvinění nebudou požadovat, aby Netanjahu odstoupil před

volbami, daly jasně najevo strany Likud, ultrakonzervativní strany Šas a blok Jednotný judaismus tóry, Pravicový svaz a Židovský domov, které

podle předběžných výsledků dají dohromady 61 křesel. Předpokládá se, že do koalice bude přizvána i strana Kulanu, která získala čtyři až pět křesel, avšak před volbami oznámila, že v případě premiérova obvinění z vlády odejde.

Izraelci v úterním hlasování zajistili status quo - řekli ne míru a přitakali okupaci. V reakci na výsledky parlamentních voleb v Izraeli to řekl hlavní palestinský mírový vyjednávač Saíb Irikát. Příští izraelská vláda se pokusí anektovat části Západního břehu Jordánu, uvedl.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM.

Mír trvale ohrožen

Výsledek voleb přivítaly USA, prohlásil Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR. Je patrné, že pro mírový proces v zemích Blízkého a Středního východu to není dobrá zpráva, protože se nedá očekávat změna kurzu zejména zahraniční politiky Izraele. Žel to znamená další napětí v Jeruzalému, okolo okupovaných Golanských výšin, budování osad na okupovaných územích a také, žel, agresivní vztahy k jeho arabským sousedům, zejména Sýrii a Iránu. Takzvaná »Cestovní mapa«, která v minulosti vynesla představitelům Palestiny a Izraele Nobelovu cenu míru, je dále nepoužívaná a mír je trvale ohrožen, uzavřel Filip.

(čtk, za)