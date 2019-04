Tak se alespoň ohlupuje

U Václava Moravce se minulou neděli sešla zvláštní dvojice. Čechofrancouz pan Rupnick a eurogenerál v. v. Petr Pavel. Mluvilo se o jednotě a pokusech rozdělit Evropu. Když prý nebudeme jednat společně, pak nás Čína má na lopatkách. Když nebudeme jednotní, Čína získá všechno, po čem se sápe. Tak myslí eurogenerál Pavel. Když nebudeme, tedy evropské země, jednotné a půjdeme na filozofii každý zvlášť, tedy pokud jde o obchod a další styky s Čínou, a vlastně i s Ruskem, čínský drak nás dozajista spolkne, tak myslí zřejmě Čechofrancouz Rupnick. A Čína prý postupuje systematicky, i když oba páni nám příklady nedali. Jistě však měli na mysli takové pronikání na náš trh a do našich myslí, jako jsou výrobky podniku Huawei a další. Divné je jen to, že třeba o fotovoltaikách dodávaných z Číny se nemluví a přece i v nich může být špionážní modul, který čínské družici na opačné straně Měsíce, aby to CIA nemohla odhalit, dodává potřebné informace. Upozornění přicházející až z Ameriky se nebere v Evropě zcela vážně a přitom Spojené státy jsou naším největším ochráncem a to, co činí, vždy dobré jest, i kdyby to dobré nebylo.

Oba páni se shodli na tom, že musíme udělat všechno k upevnění jednoty, a i když to či ono je pro nás málo výhodné, nebo úplně protismyslné, škodlivé, musíme se tomu podřídit, protože jde o jednotu a ta je nad pravdu a dokonce nad lásku.

Jak míní zmínění páni postupovat, nevím. Co prosazovat ale ano. Prostě zbrzdit čínský rozmach, vytvořit bariéry obchodu, i když, jak se zdá, má dojít k jistému oteplení mezi supervelmocemi, jako je Čína a USA. Kdyby oni zřejmě mohli prezidentu Trumpovi poradit, pak by však naopak přiškrtili obchodní kohoutky a nařídili všem americkým satelitům, aby se vyvarovaly jednostranným, byť výhodným dohodám, a v ekonomické válce jednotně myslících evropských států pod praporem s hvězdami a pruhy na čínské návrhy, včetně tzv. Hedvábné cesty, nešly. To ale nemohou, ale ohlupovat ano. Tak se alespoň ohlupuje.

Otakar ZMÍTKO