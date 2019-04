Ilustrační FOTO - Pixabay

Snažíte se chránit životní prostředí a co říkáte na nedávné protesty studentů za ekologii?

Podle mě se docela snažím. Jednak recykluji odpad, což pro mě není zrovna jednoduché, protože než se dobelhám k těm popelnicím, tak je skoro druhý den. No a samozřejmě se snažím i jinak, nekupuji například ty igelitové tašky. Snažím se občas sebrat i papírek, co se válí na chodníku. Více toho asi ani dělat nemohu. No a protesty? Studentíci, ti hlavně protestují, když jim někdo zaplatí. A jinak skutek utek.

Petra Šrámková, důchodkyně

Ne, promiňte, ale jestli myslíte nějakou tu recyklaci, tak s tím na mě nechoďte. Stejně to končí všechno dohromady na jedné skládce. Takže nevidím jediný důvod, proč bych měl chránit já, když se k tomu stát staví odmítavě. Bohužel o nějakých studentech nic nevím, a pokud demonstrovali, tak si stejně myslím, že ani nevěděli za co.

Karel Knecht, skladník

Ano, samozřejmě. Teď byla zrovna nějaká akce, vzala jsem si velký pytel a šla jsem sbírat odpadky a řeknu vám, bylo toho nad hlavu. Já sama jsem nasbírala dva pytle. Nechápu, proč lidé dělají takový nepořádek. Dvaceti lidem nám trvalo méně než dvě hodiny naplnit ten velký kontejner. A jak jste se ptali na studenty - možná demonstrovali, ale s pytlem nepřišel nikdo. To snad mluví samo za sebe.

Hana Prášilová, realitní makléřka

Nejdříve bych odpověděla na první otázku. Ve škole naše studenty učí, na co všechno mají právo. To oni znají velice dobře, co si můžou dovolit, bez respektu, bez úcty, ale aby někdo přiložil ruku k dílu, to ne. Demonstrovat a křičet umí každý a hlavně určitě to nedělali zdarma. Těm je to jedno za Kalouska nebo jiného, hlavně, že jim někdo dá korunky. A odpověď na první otázku je ano, v mezích normy. Prostě snažím se.

Monika Lužná, administrativní pracovnice

Ještě donedávna jsem ani nevěděl, co to je, ale teď poctivě třídím odpad. Není to dobré takhle huntovat životní prostředí. Pokud s tím nezačneme všichni něco dělat, budeme žít na odpadcích. A studenti pokud demonstrují, pak je to určitě dobře, pokud je to za tohle. Konečně dělají něco užitečného.

Roman Nádvorník, zdravotní bratr

Jestli se snažím chránit životní prostředí? Jsem zemědělec, na přírodě jsem závislý. Většinu toho, co jím, si sám vypěstuju. Ale lidstvo celkově se moc dobře k přírodě nechová a mám pocit, že nám to ona poslední dobou vrací ve velkém. Není voda, neroste tráva, obilí je mizerné. Odlesňuje se, ale nové stromy se sází minimálně. Pěstujete obilí, lidé remcají, že na moc velkých polích, a pak vidíte, že jsou narvané popelnice nesnězeným jídlem. Jako proč? Plná huba ekologie a pak neskutečné plýtvání. Kolikrát si říkám, že by to chtělo zpátky na stromy. A studenti? Až začnou makat rukama, ať přijdou říct, co pro Zemi udělali.

Pavel Pešek, zemědělec

Já například nemám auto, třídím a nekupuju dovozové věci. Zdravé životní prostředí a ekologie je velmi ožehavé téma. Spousta lidí žije jako že Bio, ale když jim řeknete o uhlíkové stopě, mnozí netuší. Netuší, že každá cesta dopravním prostředkem, každý obal, téměř každý výrobek za sebou nechává ničivou stopu. A když to sečtete, jsou čísla na jednotlivce fakt obrovská. Chtělo by to víc informovanosti. I pro ty studenty.

Jan Heřman, prodavač

Ekologie je obrovský globální problém, ale spousta lidí si myslí, že se jich to netýká. Byla jsem demonstrovat, protože se to týká každého z nás. Třídit nestačí. Hlavními znečišťovateli jsou velké firmy, které vyrábějí, a tedy zatěžují Zemi hlavně v Asii – v Indii, v Číně, ale i jinde po světě. Na ně, když nebude vyvíjen tlak, aby s tím něco dělali, tak se svět zásadně nezmění. Tedy změní – zahyne.

Klaudie Šimková, studentka

Jako životní prostředí je asi problém, ale nemyslím si, že by to někdo z nás dokázal změnit. Navíc ty problémy neplynou od nás, ale spíš ze zemí třetího světa. Takže bych to tolik osobně nehrotila. Demonstrace jsou fajn, ale jestli si z toho někdo něco vezme, bůh ví.

Ivana Tomanová, manažer prodeje

No tak samozřejmě třídím, a byl jsem i na akci Ukliďme Česko. A že je v přírodě neustále co sbírat. Znečištění planety je problém, stejně jako nadužívání plastů, které s tím úzce souvisí. Jsem pro více obchodů, kde se prodává bez obalu, nebo pro projekty využívající neprodanou, nebo nevzhlednou zeleninu. Tudy podle mě vede udržitelná cesta. A demonstracím studentů fandím. Bude na nich zachovat si planetu čistou.

Pavel Soukup, PR asistent





Připravili Helena KOČOVÁ a Pavel JÁCHYM