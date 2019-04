Ilustrační FOTO - Haló noviny

Obědy pro děti z chudých rodin

Na obědy do škol v Ústeckém kraji pro děti z rodin v hmotné nouzi se rozdělí pět milionů korun. Do celostátního programu financovaného z evropských fondů se přihlásilo 27 základních a mateřských škol, řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Rada schválila záměr podání žádosti do Operačního programu potravinové a materiální pomoci, v němž je 80 milionů korun. Ústecký kraj zatím předpokládá částku pět milionů korun, která by měla být rozdělena v příštím školním roce 2019/2020. »Bohužel, zatím nejsme schopni říci, kolik to představuje obědů pro kolik žáků,« uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Mezi přihlášenými jsou základní a mateřské školy napříč krajem a jedno samostatné zařízení školního stravování. Rodina, které budou přes přihlášenou školu obědy proplaceny, se v období od května do června 2019 musí nacházet v hmotné nouzi, zároveň musí zákonný zástupce souhlasit se zapojením do projektu. »To považuji za trochu nešťastné, protože se může stát, že budou peníze, bude dítě, které oběd potřebuje, ale rodič nedá souhlas,« uvedl Bubeníček.

Částka, kterou školy obdrží, závisí na odhadu, kolik dětí se do projektu zapojí. Z prostředků pak škola přímo hradí stravné, což znamená, že rodiče ani žáci peníze přímo nedostanou.

Vedle programu vyhlášeného ministerstvem práce a sociálních věcí se kraj rozhodl podpořit částkou 900 tisíc korun nadaci Women for Women manželů Tykačových. Ta také zajišťuje obědy pro školáky z rodin, které si platby za obědy nemohou dovolit. Women for Women podle manažerky nadace Jany Skopové zajistila pro školní rok 2018/2019 obědy pro děti ze 70 základních škol v Ústeckém kraji, dohromady zhruba za 3,6 milionu korun.

(ng)