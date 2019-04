Skvělá Slavia, přesto s Chelsea padla

Fotbalisté Slavie podlehli v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy Chelsea 0:1 a jejich postupové šance se před odvetou za týden v Londýně výrazně snížily. Lídr české ligy hrál v Edenu většinu času s třetím týmem anglické Premier League vyrovnanou partii, ale v 86. minutě inkasoval gól hlavou od Marcose Alonsa.

Slávisté utrpěli v sedmém domácím utkání této pohárové sezony první porážku. Naopak Chelsea, která v roce 2013 celou Evropskou ligu ovládla a o rok dříve triumfovala v prestižnější Lize mistrů, zvítězila v desátém z 11 zápasů v tomto ročníku pohárů.

Červenobílí, jejichž příjmy z této pohárové sezony zatím dosáhly podle vedení klubu 266 milionů korun, hrají na evropské scéně čtvrtfinále počtvrté v historii a poprvé od roku 2000. Slávistickým maximem je semifinále Poháru UEFA ze sezony 1995/96.

V jinak vyprodaném hledišti stadionu v Edenu bylo asi 1900 volných míst ve třech sektorech na severní tribuně, které uzavřela UEFA jako trest za výtržnosti v dřívějším pohárovém utkání s Genkem.

Trenér Chelsea Sarri podle očekávání výrazně zamíchal s obvyklou sestavou z anglické ligy a jen na lavičce v úvodu nechal největší hvězdu Hazarda. Slávistický kouč Trpišovský místo karetně potrestaného Součka překvapivě nasadil nedávno uzdraveného Ševčíka.

Červenobílí se favorita nezalekli a v první půli s ním hráli zcela otevřenou partii, chvílemi dokonce byli lepší. Hned ve druhé minutě hlavičkoval po centru kousek vedle Deli, poté pálil zpoza vápna Ševčík, ale trefil jen střed branky, kde stál gólman.

Chelsea vypadala zaskočená aktivním napadáním domácích. Nebezpečný byl v úvodu pouze Willian, který se také dostal do největší šance první půle. Ve 25. minutě si navedl míč na střed a napálil břevno slávistické branky.

V 59. minutě poslal Sarri na trávník střídajícího Hazarda a hned po jeho příchodu přežili slávisté dvě šance Chelsea. Nejprve po rohu v 60. minutě gólman Kolář vykopl Rüdigerovu střelu a vzápětí pálil Willian z úhlu těsně vedle.

V 69. minutě se domácí vymanili z tlaku a dostali se do brejku. Traoré jej vyřešil střelou, kterou ale brankář Arrizabalaga vytáhl. Španělský gólman se blýskl i v 80. minutě, kdy vyrazil Bořilův pokus ze strany.

V 86. minutě udeřilo na druhé straně. Po ztrátě ve středu pole nacentroval do slávistického vápna Willian a nabíhající Alonso hlavou rozhodl. Chelsea zvítězila 1:0 stejně jako na Spartě před šesti lety v Evropské lize. I tehdy dala gól až v poslední desetiminutovce a doma pak uhrála "postupovou" remízu 1:1.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Celkově jsme odehráli výborný první poločas. Druhý byl už trochu s chybami, trošku jsme ztratili výšku hry. Přesto jsme měli dvě velké šance, které jsme neproměnili. Soupeř ukázal dobrou produktivitu. Z jedné šance dal břevno a z druhé nám dal gól, když jsme nezachytili náběh. Celkově zklamání. Věřili jsme, že jsme schopni tady Chelsea obrat o body. Kdyby to skončilo 0:0, tak šance na postup máme dobré. Dohánět ztrátu je samozřejmě složité. Věřím, že jsme schopni dát venku gól. Chelsea hraje trochu jinak venku a doma. Bude i záležet, v jaké nastoupí sestavě.«

Maurizio Sarri (trenér Chelsea): »Dobře jsme věděli, že to tady bude hodně obtížné. Že Slavia hraje velmi dobře, hodně agresivně a kontaktně. Byli jsme připraveni na to, že budeme čelit v zápase určitým těžkostem. Byli jsme schopni se tomu dobře postavit a ve druhém poločase jsme byli schopni ještě zlepšit hru. Jsem velmi rád za výsledek, kterého se nám podařilo dosáhnout, a jsem velmi spokojený i s naším výkonem. Musíme si ale dávat před odvetou dobrý pozor, protože soupeř je opravdu nebezpečný. Což ukázal třeba v Genku.«

Ondřej Kolář (brankář Slavie): »Je to velké zklamání dostat gól s takovým gigantem takhle na konci. Ale myslím, že se nemáme za co stydět. Teď nemáme co ztratit. Pojedeme si to tam rozdat a věřím, že nám tam nějaký gól spadne.«

Slavia Praha - Chelsea FC 0:1 (0:0)

Branka: 86. Alonso. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Siebert, Stegemann (všichni Něm.). ŽK: Coufal (Slavia). Diváci: 17 484.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Ševčík, Král, Traoré - Stoch (64. Zmrhal) - Masopust (74. Hušbauer), Olayinka (82. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso - Kovačič (68. Kanté), Jorginho, Barkley (75. Loftus-Cheek) - Pedro (59. Hazard), Giroud, Willian. Trenér: Sarri.

(red)