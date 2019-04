Trenér Slavie Jindřich Trpišovský. FOTO - archiv

Blues prý letos v pohárové Evropě narazili na nejtěžšího soupeře

Fotbalisté Slavie si za nebojácný výkon v domácím úvodním čtvrtfinále Evropské ligy vysloužili pochvalu od asistenta trenéra Chelsea Gianfranca Zoly i hráčů »Blues«, kteří označili Pražany za dosud nejtěžšího soupeře v této pohárové sezoně. Kouč červenobílých Jindřich Trpišovský měl ale po prohře 0:1 gólem z 86. minuty rozporuplné pocity, neboť Slavii výsledek výrazně zkomplikoval před odvetou za týden v Londýně postupové vyhlídky.

»S hlavním trenérem Sarrim jsem mluvil jen krátce, ale chvilku jsme se bavili se Zolou, který nás hodně chválil. Co mám zprávy, tak i hráči Chelsea říkali, že to pro ně byl nejtěžší zápas v Evropské lize, který v této sezoně absolvovali,« řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

»Prohodili jsme se Zolou pár slov ohledně způsobu naší hry, bylo to hodně náročné. Je vidět, jak je to profesionální klub, chovali se skvěle. Popřáli jsme si hodně štěstí v neděli, věděli, že hrajeme těžký zápas se Spartou. Taky jsem jim popřál hodně štěstí, i když pro mě to bylo těžké, když hrají s Liverpoolem. Ale tentokrát udělám výjimku a budu jim držet palce,« doplnil Trpišovský, který je známý jako velký obdivovatel trenéra Liverpoolu Jürgena Kloppa.

Smolná porážka s Chelsea ho hodně mrzela: »Naši hráči do toho dali úplně vše, což je logické v takovémhle zápase, ale dali do toho i určitou kvalitu. Bohužel to pro nás skončilo nejhorším možným výsledkem - prohrou a nedali jsme gól. Takže rozporuplné pocity. Velká pochvala pro kluky, ale převládá v nás velké zklamání.«

Litoval, že jeho svěřenci v druhé půli nehráli tak jako na začátku. »První poločas byl z naší strany výborný. Hráli jsme tak, jak jsme se připravovali a jak jsme doufali. Kdybychom vydrželi celý zápas tak, jako jsme hráli první poločas, tak jsme se asi dočkali lepšího výsledku. Bohužel v druhém poločase jsme trochu ztratili linii a výšku hry a hráli jsme hodně bez míče,« řekl Trpišovský.

»Paradoxně jsme měli dvě velké šance a ty jsme neproměnili. Tyhle velké zápasy jsou ještě víc o produktivitě. Pokud jdeme do přečíslení, musíme z té situace dát gól. Kdyby tam byl jiný brankář než Kepa (Arrizabalaga), je to gól. Málo gólmanů by chytilo tyhle dvě situace,« pochválil Trpišovský gólmana Chelsea.

Před odvetou v Londýně zbraně neskládá. »Budeme se o postup snažit. Kdyby to skončilo 0:0, tak šance máme dobré. Tenhle výsledek nám hodně narušuje postupové plány. Ale věřím, že jsme schopni tam dát gól,« konstatoval třiačtyřicetiletý trenér.

»Pak je otázka, v jakém nastoupí složení. Když dnes přišli Hazard, Kanté, trochu zatopili pod kotlem. Nejdůležitější je, abychom na Stamford Bridge dokázali podat stejný výkon jako tady. Ale určitě to tam bude o iks procent těžší zápas,« dodal Trpišovský.

(red)