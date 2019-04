Ilustrační FOTO - Pixabay

První reálný snímek černé díry

Mezinárodní tým astronomů ve středu zveřejnil vůbec první snímek černé díry, který se podařilo pořídit díky projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí, EHT).

O tomto úspěchu informovali vědci na tiskových konferencích uspořádaných najednou na šesti místech ve světě - v Bruselu, Washingtonu, Santiagu de Chile, Šanghaji, Tchaj-peji a v Tokiu.

Černá díra, dosud známá spíše z ilustrací, je objekt, který kolem sebe křiví čas a prostor takovým způsobem, že z něj nemůže uniknout ani světlo. Horizont událostí je prostředí kolem takovéhoto astronomického tělesa, ze kterého již není možné vyslat ven žádný signál. Je proto přirozené, že černou díru nelze vidět, ale horký disk materiálu, který ho obklopuje, svítí jasně.

Zveřejněná fotografie zachycuje obří černou díru v centru galaxie Messier 87. Je na ní patrný jasný ohnivý kruh vytvořený světlem zahnutým intenzivní gravitací kolem černé díry, která je 6,5miliardkrát masivnější než naše Slunce, sdělili vědci.

Teleskop horizontu událostí je globální projekt mezinárodní spolupráce, který byl zahájen v roce 2012. Propojením devíti radioteleskopů na několika kontinentech vznikl virtuální teleskop, jenž umožnil sledovat okolí uvedené černé díry, která je vzdálená přibližně 54 milionů světelných let od Země.

Projekt EHT se zaměřil i na superhmotnou černou díru v centru Mléčné dráhy, což je galaxie, ve které se nachází naše sluneční soustava. Konkrétně se vědci soustředili na silně zářící rádiový zdroj Sagittarius A*, ale žádný snímek této černé díry neoznámili.

Sagittarius A* je 26 000 světelných let daleko od Země a podle vědců má hmotnost čtyř milionů Sluncí. Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok, což je 5,9 bilionu kilometrů.

Podle vyjádření Evropské komise se hranice moderní vědy posunuly opět o kus dál. »Tento významný vědecký úspěch představuje revoluční změnu, pokud jde o naše chápání černých děr, potvrzuje předpovědi Alberta Einsteina v jeho obecné teorii relativity a naznačuje budoucí směřování výzkumu vesmíru,« uvedla komise v tiskové zprávě.

»Je to úžasný úspěch týmu EHT,« řekl Paul Hertz, ředitel divize astrofyziky v sídle NASA ve Washingtonu. »Před lety jsme si mysleli, že budeme muset postavit velký vesmírný dalekohled, abychom mohli vidět černou díru. Tím, že rádiové teleskopy po celém světě budou pracovat ve shodě jako jeden nástroj, toho tým EHT dosáhl o celá desetiletí dřív,« dodal.

Podle Michala Bursy z Astronomického ústavu AV ČR význam zveřejnění snímku spočívá ve dvou věcech - je to první opravdový obrázek černé díry a zároveň je to první výsledek pozorování soustavou radioteleskopů.

»Na Zemi už teď nemůžeme sestrojit nic, co by mělo lepší úhlové rozlišení. Tohle je limit, protože zeměkouli nenafoukneme, kdybychom chtěli lepší dalekohled, tak se s tím musíme vypravit do vesmíru,« řekl Bursa k soustavě radioteleskopů projektu EHT.

(čtk)