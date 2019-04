Ilustrační FOTO - Pixabay

Kyberšikany na školách přibývá

Počet dětí na základních školách, které se setkaly s kybernetickou agresí, se proti loňsku zvýšil o deset procentních bodů na téměř 40 procent. Vyplývá to z průzkumu operátora O2 a Univerzity Palackého v Olomouci mezi 26 000 žáky.

Pomoci zlepšit digitální dovednosti dětí, a tím je lépe chránit v on-line prostoru, by měl mj. dlouhodobý bezplatný program O2 Chytrá škola. »Děti jsou dnes obklopeny digitálními technologiemi od narození, jsou tak zvyklé se v tomto prostředí intuitivně orientovat. Rychlosti rozvoje technologií však bohužel absolutně neodpovídá úroveň edukace o potenciálních hrozbách - děti nevědí, jak si poradit s kyberšikanou nebo jak si správně chránit soukromí v online světě. Potřebné informace však často nezískají ani od rodičů, ani od učitelů,« uvedl generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

»Pojem kybernetická agrese je pro mne trošičku nejasné vyjádření a nemám také žádnou představu o zvýšení o deset procentních bodů na 40 %. Už vůbec ne, jak se to dá vypočítat. Řekl bych dokonce - přání otcem myšlenky,« reagoval pro Haló noviny člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný. Má však zkušenost, že to, co vypadá na venek dobře, ve skutečnosti nemusí mít naprosto žádný efekt, někdy dokonce naopak. »Na mysli mám například setkání studentů s lidmi, kteří zvládli celé drogové martyrium až po jejich ‘vyléčení‘. Takže závěr ze zajímavých setkání může být ten, že se z toho dá bez problému dostat, pokud sami chcete, a nejedná se tedy o problém. Realita je však úplně někde jinde,« dodal poslanec.

Z hloupé školy chytrá?

Součástí programu je portál O2Chytraskola.cz, který přináší jednoduché rady i výukové materiály, třeba jak se chovat bezpečně online, jak zvýšit mediální gramotnost nebo jak čelit sextingu a kyberšikaně. Grantový program pak nabízí základním školám finanční a metodickou pomoc v oblasti digitální gramotnosti. Mají-li o něj školy o program zájem, mohou se do něj přihlásit do 13. května.

Co této iniciativě říká dlouholetý zkušený pedagog a poslanec? »Pokud O2 chce udělat z hloupé školy školu chytrou, pak operátorovi přeji, ať se mu to zdaří, ale jsem trošičku opatrný na hodnocení záměru. Mediální gramotnost a boj proti kyberšikaně je dle mého názoru spíše záležitostí rodiny, osobnosti každého žáka a také systematické osvěty, která ve školách po léta již existuje. Žáci o mnohých hrozbách moc dobře vědí, problém je však ten, že je berou na lehkou váhu. Tato témata jsou ve školních vzdělávacích programech dávno zakotvena napříč mnoha předměty,« zdůraznil Ivo Pojezný. Tvrdí, že pokud O2 chce vytvořit grantový program, ať ho v praxi dělá sama ve své režii včetně personálního obsazení, např. jako mimoškolní aktivitu. »Jinak vidím opět to, že učitelé místo toho, aby na 100 procent plnili své poslání a věnovali se výuce, budou vytvářet projekty s bůhví jakým efektem. Ale O2 může tímto utlumit kritiku cenové úrovně a operativnost svých služeb,« je přesvědčen komunistický poslanec.

(ku)